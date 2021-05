Asus ROG Zephyrus M16 et S17 officiels : voici les nouvelles références des PC gaming portables

Asus présente officiellement les Zephyrus M16 et Zephyrus S17, ses deux nouveaux PC portables axés gaming. Dans leur modèle le plus haut de gamme, ils proposent tous deux les processeurs Intel dernière génération. Le M16 bénéficie de la Geforce RTX 3070, tandis que le S17 propose la RTX 3080.

Aujourd’hui, Asus dévoile deux nouveaux PC portables haut de gamme : les Zephyrus M16 et Zephyrus S17. Signés Republic of Gamer, ces deux titans proposent tout l’attirail nécessaire pour jouer dans les meilleures conditions, la portabilité en plus.

Ils sont chacun propulsés par la dernière génération de processeurs Intel, dans leur version la plus optimisée. Pour l’accompagner, le Zephyrus M16 est équipé de la Geforce RTX 3070, tandis que le Zephyrus S17 embarque la RTX 3080, deux cartes graphiques ultra puissantes.

Le Zephyrus M16, le multitâche à 1799 €

Le Zephyrus M16 se veut efficace dans tous les domaines : la création, le montage vidéo et, bien entendu, le gaming. Pour cela, la RTX 3070 lui procure toute la puissance nécessaire tout en conservant son design slim. Ses 48 Go de RAM DDR4 lui permettent d’accomplir de nombreuses tâches simultanées. Deux SSD, dont un de 2 To, peuvent stocker les nombreuses données nécessaires au jeu et autres applications. Pour booster ses performances, Asus a équipé le PC de son système de refroidissement breveté, qui baisse la température du CPU de 10 °C par rapport à la concurrence.

Le Zephyrus M16 présente un écran de 16 pouces qui repose sur un châssis 5 % plus fin que le modèle de l’année dernière, pour un ratio écran/corps de 94 %. Son taux de rafraîchissement de 165 Hz promet une précision de qualité, couplé avec une résolution WQHD et un temps de réponse de 3 ms qui permettent de distinguer les moindres détails, en plus de laisser plus d’espace pour les menus, barre des tâches et autres éléments de l’affichage.

Tout cela ne se fait pas au sacrifice de la portabilité, puisque le PC ne mesure que 19,9 mm de large pour un poids de 1,9 kg. Il embarque également 4 ports Thunderbolt compatibles avec la 4K à 60 Hz. On retrouve également un port USB-C ainsi qu’un port USB-A afin de brancher tout type de périphériques. Enfin, le port Ethernet permet de profiter d’une connexion Internet optimale pour les sessions de jeu en ligne.

Le Zephyrus M16 sera disponible au cours du troisième trimestre à partir de 1799 €.

Le Zephyrus S17, l’optimal à 2499 €

Tout comme son confrère, le Zephyrus S17 propose un processeur Intel 11e génération accompagné de 48 Go de RAM DDR4. Petite amélioration au niveau du GPU en revanche, puisqu’il profite de son côté de la Geforce RTX 3080. Grâce à son système de refroidissement, la carte graphique atteint une fréquence d’horloge de 1545 MHz pour une puissance de 115 W, 140 W en boost. Ses deux SSD PCIe 4.0 et 3.0 permettent le transfert de données à une vitesse de 10,5 Go/s.

Le Sephyrus S17 profite d’un écran immersif de 17 pouces, également avec un temps de réponse de 3 ms et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Une deuxième option est disponible à l’achat, cette fois avec un écran 4K offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La première option, de son côté, affiche une résolution WQHD.

Le PC propose également un clavier incurvé de 5° pour ajouter plus de confort à l’utilisation. Asus affirme que cette position facilite la recherche de la bonne touche, en plus d’effacer presque tout délai de remise en place : il faut seulement 0,2 ms pour rebondir à sa bonne position. L’espace pour le pad tactile a aussi été optimisé, puisque ce dernier est 125 % plus large que celui de la précédente génération.

Le Sephyrus S17 sera disponible au cours du troisième trimestre 2021 à partir de 2 499 € TTC.