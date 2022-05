Asus ROG Flow X16 et ROG Strix Scar 17 SE : leur prix est à la hauteur de leurs performances

Asus présente deux nouveaux PC portables pour les gamers. Le ROG Flowx X16 et le ROG Strix Scar 17 Special Edition. Tous deux équipés de configurations premium, mais pas avec le même cœur, ils seront disponibles en France dans le courant du troisième trimestre 2022. Leur prix ne démarre pas en dessous de 3000 euros. Présentations.

Asus multiplie les lancements en ce mois de mai 2022. La semaine dernière, nous rapportions dans nos colonnes le lancement de deux Zenbook : les Zenbook Pro 14 Duo OLED et Zenbook Pro X16 OLED. Ces deux ordinateurs portables s’adressent aux créatifs qui aiment aussi jouer sur le PC (ou inversement). Leur prix : 2099 euros et 2999 euros, respectivement. Ils étaient accompagnés par une poignée d’autres modèles de Zenbook dont les montants variaient de 1500 euros à 2100 euros environ.

Une semaine plus tard, Asus remet le couvert. Mais cette fois-ci, ce n’est plus les Zenbook qui nous intéressent, mais les ROG. Et plus particulièrement les gammes Flow et Strix. La marque taïwanaise lève le voile sur deux PC portables gamers à 300 %. L’un est un convertible sans concession. L’autre est un PC gamers doté d’une configuration de folie. Et nous allons bien évidemment entrer dans le détail dans cet article.

ROG Flow X16 : un PC portable convertible pour le gaming avec carte graphique externe

En commençant avec le ROG Flow X16. Son nom vous révèle déjà quelques informations. ROG : positionnement gamer. Flow : châssis fin, léger et « adaptable ». X : convertible en « tablette » grâce à une charnière qui pivote à 360 degrés (à la différence des Z dont l’écran se détache pour devenir tablette). Et 16 pour 16 pouces, bien évidemment. Le X16 est bien sûr le grand frère du X13 récemment mis à jour. Il profite d’un châssis ultra fin (19 mm) et d’un système de refroidissement basé sur du métal liquide et sur un ensemble de trois ventilateurs.

Côté fiche technique, nous retrouvons une dalle 16 pouces en IPS de série (ou mini-LED en option) dotée d’une définition Quad HD. Compatible 165 Hz, DCI-P3, Adaptative Sync et Dolby Vision. À l’intérieur du châssis, un processeur AMD Ryzen 9, une GeForce 3070 Ti avec 8 Go de GDDR6, jusqu’à 64 Go de RAM (format DDR5 à 4800 MHz), jusqu’à 2 To de stockage, 4 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, le WiFi 6E, une batterie de 90 Wh et un clavier chiclet rétroéclairé.

Notez que le Flow X16 est compatible avec les cartes graphiques externes XG Mobile pour apporter un gain de puissance considérable. Le prix du ROG Flowx X16 commence à 3199 euros. Il sera disponible au troisième trimestre 2022 seulement, sans plus de précision.

ROG Strix Scar 17 : une édition spéciale décorée avec de l'encre invisible

Passons au Strix Scar 17 Special Edition (ou SE). Nous retrouvons ici un laptop gamer aux allures standard. Et pourtant ! Asus affirme que cet ordinateur portable est le plus puissant du monde. Des performances qui seraient, selon le fabricant taïwanais, proches de celles d’un PC de bureau. Voilà qui n’est pas banal. Et cela promet une alimentation très volumineuse.

Autre élément intéressant de ce Scar, les éléments décoratifs du châssis. Outre les habituelles LED et Armor Caps personnalisables, Asus a décoré le ROG Strix Scar 17 SE avec une encre invisible qui se révèle sous une lampe UV. Asus y a inscrit un code qui permet d’accéder à un jeu, Scar Runner. Asus annonce avoir travaillé plus de six mois sur cette encre, afin qu’elle ne s’efface pas avec le temps.

Regardons sous le capot : processeur Core i9-12950HX, GPU GeForce RTX 3080 Ti avec 16 Go de GDDR6 (configuration la plus élevée), jusqu’à 64 Go de DDR5 4800 MHz, 4 To de stockage, une dalle de 17,3 pouces Full HD (ou Quad HD) certifiée Dolby Vision, clavier rétroéclairé chiclet, quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et une dalle 90 Wh. Comme le Flow X16, le Strix Scar 17 sera disponible au troisième trimestre 2022. Son prix de départ sera de 3399 euros.