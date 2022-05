Zenbook Pro 14 Duo OLED et Zenbook Pro 16X OLED : Asus dévoile ses PC portables pour gamers et créatifs

Asus lance pas moins de 6 nouveaux PC portables Zenbook en même temps. Parmi eux, on trouve les Zenbook Pro Duo 14 OLED et Zenbook Pro 16X OLED, deux PC portables qui ont chacun leurs atouts pour séduire tantôt les joueurs, tantôt les créatifs… Ou les utilisateurs de PC les plus exigeants.

Malgré la pénurie de composants qui affecte les constructeurs du monde du entier, Asus renouvelle sa gamme de PC portables Zenbook. Pas moins de 6 nouveaux modèles font leur entrées sur le marché, parmi lesquels on trouve les Zenbook Pro Duo 14 OLED et Zenbook Pro 16X OLED, deux appareils qui nous ont vraiment tapé dans l'oeil. En attendant un test complet sur le site, voici en détail tout ce qui nous attend au sein de la nouvelle gamme Zenbook d'Asus.

Zenbook Pro Duo 14 OLED (UX8402) : le double écran revisité

Si l'on en croit Asus, le Zenbook Pro Duo 14 OLED est le “premier ordinateur portable OLED 2,8K 120 Hz de 14,5″ au monde”. Mais ce n'est peut-être pas ce qui retiendra votre attention de prime abord. Car, comme sur le modèle précédent, l'appareil bénéficie d'un écran tactile secondaire. Baptisé SreenPad Plus, celui-ci profite d'une vitesse de rafraîchissement en 120 Hz, plus grand de 10% par rapport à la précédente génération. Asus en a profité au passage pour améliorer la technologie IPS de ce second écran (l'écran principal utilisant quant à lui de l'OLED, comme le nom du portable l'indique).

En outre, l'appareil profite d'une “puissance brute plus importante”. Palpitant à l'ade d'un Core I9 12900H (de 12e génération, donc), ce PC est aussi équipé d'un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Côté refroidissement, on trouve un mécanisme AAS Ultra. Cette technologie permet de ventiler l'appareil de manière plus efficace, tout en inclinant le second écran de 12°.

Si vous souhaitez vous procurer un Zenbook Pro 14 Duo OLED, il va falloir vous montrer patient. Asus explique que le PC sera disponible au cours du 3e trimestre. Prix de la bête ? À partir de 2099 € selon la configuration retenue. Notez qu'il existe également un Zenbook Pro Duo 15 OLED, lequel est équipé d'un écran de 15,6″, d'un Core i9-12900G et d'une RTX 3060.

Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) :

Le Zenbook Pro 16X OLED dispose d'un écran tactile 16:10. Limité à une vitesse de rafraîchissement de 60 Hz, son écran de 16″ offre, selon Asus, une “qualité cinéma 100 % DCI-P3 et certifiée

VESA DisplayHDR™ True Black 500 pour les noirs les plus profonds”. Mais surtout, le constructeur explique à juste à titre qu'il s'agit du “Zenbook le plus puissant de tous les temps”.

Ce PC portable est en effet équipé d'un processeur Intel de 12e génération Core i9 12900H. Il est également taillé pour le gaming, puisqu'il dispose d'une carte Nvidia GeForce RTX 3060. Pour l'occasion, le constructeur a également mis au point un nouveau système de refroidissement baptisé Asus IceCool Pro. Le dispositif est conçu à l'aide de deux ventilateurs IceBlades, qui comptent chacun 97 pales incurvées. L'ensemble se charge de refroidir CPU et GPU, lesquels peuvent fonctionner avec un TDP combiné de 140 W en mode Performance et n'émettre que 40 dB en mode Standard.

Asus assure également que son Zenbook Pro 16X batterie OLED offre jusqu'à 10 heures d'autonomie grâce à sa batterie 96Wh. Profitant d'une épaisseur de 16,9 mm seulement, l'appareil pèse 2,4 kg et utilise un alliage d'aluminium 6000 de “qualité aérospatiale ultra-résistant”.

A l'instar du Pro Duo 14 OLED évoqué plus haut, le Zenbook Pro 16X OLED sera commercialisé durant le 3e trimestre 2022. Comptez un prix de départ de 2999 € en fonction de la configuration choisie.

Et ce n'est pas tout !

Asus annonce également la sortie d'autres modèles de sa gamme Zenbook. Le Zenbook Pro 15 Flip OLED sortira comme ses comparses durant le 3e trimestre 2022 (à partir de 2099 €), en même temps que le Zenbook Pro 17 (à partir de 1499 €). Toujours à la même période, nous aurons aussi droit à un Zenbook S 13 Flip OLED (à partir de 1999 €) et à un Zenbook S 13 OLED (à partir de 1499 €).