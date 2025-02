Asus lance une souris parfumée, mais pour quoi faire ?

Asus surprend le marché des périphériques informatiques avec le lancement d'un produit inédit : la souris Asus Fragrance Mouse MD101. Ce dispositif original intègre un compartiment destiné à accueillir des huiles essentielles, permettant ainsi de diffuser un parfum agréable dans l'espace de travail de l'utilisateur.

La nouvelle Asus Fragrance Mouse MD101, une souris hybride disponible en blanc iridescent et en argile rose, offre une connectivité sans fil via Bluetooth et une fréquence de 2,4 GHz. Dotée de patins en PTFE pour une glisse optimale, elle propose trois niveaux de DPI ajustables (1200, 1600 et 2400) pour s'adapter à différentes résolutions d'écran. Asus met également en avant la durabilité de son produit, avec des interrupteurs conçus pour résister à 10 millions de clics. Jusqu’à là, tout indique qu’il s’agit d’une souris comme les autres.

Cependant, son véritable atout de cette souris réside dans son compartiment à parfum situé sous l'appareil, juste derrière le logement de la pile AA. Ce réservoir semi-translucide peut accueillir différentes huiles aromatiques, offrant ainsi une expérience olfactive personnalisable. Asus recommande toutefois d'éviter l'utilisation d'huiles essentielles pures à 100 %, préconisant plutôt des huiles conçues pour les diffuseurs à roseaux ou à ultrasons.

Une tendance olfactive dans le monde technologique

Cette initiative d'Asus s'inscrit dans une tendance plus large visant à intégrer des expériences sensorielles dans les produits technologiques. La marque avait déjà exploré ce concept l'année précédente avec un ordinateur portable équipé d'un diffuseur de parfum intégré au centre de l'écran. Motorola est aussi friand de cette stratégie avec ses smartphones aux boîtes parfumées qui rendent effectivement l’expérience d’unboxing plus intéressante.

La Fragrance Mouse MD101 se distingue aussi par sa polyvalence. Outre ses fonctionnalités aromatiques, elle offre une autonomie impressionnante pouvant atteindre une année avec une seule pile AA. Son design ergonomique inclut un repose-pouce légèrement incurvé pour un confort optimal lors d'une utilisation prolongée.

Bien que le prix et la date de disponibilité n'aient pas encore été annoncés, on peut dire que cette souris suscite déjà la curiosité. Elle soulève aussi des questions intéressantes sur l'évolution des périphériques informatiques et leur intégration dans notre environnement sensoriel quotidien. Reste à voir si cette approche novatrice trouvera son public et si d'autres fabricants emboîteront le pas à Asus dans cette voie olfactive.