Assassin’s Creed : Ubisoft va exploiter la licence à fond avec 4 jeux supplémentaires

D'après des informations publiées par Tom Henderson sur Insider Gaming, Ubisoft compte exploiter à fond la licence Assassin's Creed dans les années à venir. En plus des opus majeurs déjà connus, l'éditeur a chargé ses différents studios de travailler sur quatre jeux supplémentaires.

Ubisoft traverse une mauvaise passe depuis plusieurs mois, matérialisée notamment par des résultants décevants sur ces derniers jeux comme Just Dance 2023 et Mario + Les Lapins Crétins : Sparks of Hope, des reports et des annulations (Skull and Bones) et des grèves décrétées par les employés de l'éditeur.

Pour mettre fin à cette période noire, l'entreprise française a choisi de mettre le focus sur ces licences fortes, à savoir les jeux Far Cry, Tom Clancy et Assassin's Creed bien entendu. Tandis que l'on attend Assassin's Creed Mirage en 2023 (la date de sortie précise n'est pas encore connue), Ubisoft a confirmé en septembre 2022 le développement de trois jeux Assassin's Creed supplémentaires : Red, Hexe et Jade.

On sait également qu'Ubisoft compte lancer Projet Invictus, une expérience multijoueur qui prend forme dans l'univers des encapuchonnés. Enfin, il faut ajouter à ce line-up un certain projet Nexus, un titre en réalité virtuelle qui devrait être présenté lors de l'E3 2023.

Ubisoft va relancer la machine Assassin's Creed

De ce que l'on sait, le développement de ces six jeux (en comptant Mirage) est déjà bien avancé. Or et d'après des informations partagées par Tom Henderson d'Insider Gaming, trois autres titres inédits et estampillés Assassin's Creed sont également en phase de conception et de prototypage.

Ils répondent aux noms de code Nebula, Raid et Echoes et proposeraient tous les trois des styles très différents. Concernant Nebula, on retrouverait à sa tête Ubisoft Sofia, connu notamment pour avoir oeuvré sur les spin-off Assassin's Creed : Liberation et Rogue.

Ce titre inclurait pour la première fois de la série trois décors différents : l'Inde, l'empire Aztèque et la Méditerranée. Quant au projet Raid, il serait entre les mains d'Ubisoft Chengdu et il se présenterait comme un free-to-play coopératif et PVE à 4 joueurs.

Concluons avec le projet Echoes. Dirigé par Ubisoft Annecy, réputé pour son travail sur The Division 2 aux côtés de Massive Entertainment, il s'agirait d'un volet multijoueur reposant sur la technologie cloud Ubisoft Scalar.

Comme le précise Tom Henderson, on ne sait pas encore quand ces trois jeux sont censés sortir, mais compte tenu des délais actuels pour développer un titre AAA (soit entre 5 et 6 ans), il ne faut pas s'attendre à un lancement proche.