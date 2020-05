ASRock lance l’Aqua Z490, une carte mère haut de gamme avec écran OLED à 1100 $

ASRock vient de présenter l’Aqua Z490, une nouvelle carte mère watercoolée avec écran OLED conçue autour du nouveau chipset Z490 d’Intel. Cette carte mère se démarque des concurrentes de chez Asus, Gigabyte, Aorus ou encore MSI par des fonctionnalités premium et son design accrocheur qui plairont certainement aux plus enthousiastes.

Intel a récemment lancé ses nouveaux chitpsets de la série 400 avec le Z490 en tête. Il embarque le socket LGA 1200 propre aux processeurs Core de 10e génération (Comet Lake-S). Tous les constructeurs de cartes mères sont déjà en ligne de bataille pour répondre à la demande. AsRock s’adresse aux passionnés les plus nantis avec une proposition tout à fait excentrique : l’AsRock Aqua Z490 qui sera disponible à partir du 20 mai, et elle n’est pas donnée.

La carte mère embarque un écran OLED qui affiche différentes informations telles que la tension et la température du processeur, la vitesse du ventilateur, etc. L’autre particularité de la Z490 AQUA est qu’elle est équipée d’une « armure de refroidissement AQUA », un système de watercooling qui aide à dissiper la chaleur produite par le processeur et le module de régulateur de tension (VRM) sur la carte. L’armure arbore une LED RGB conçue pour éclairer le passage de l’eau et lui donner un look chic inédit.

AsRock Z490 Aqua : seulement 999 exemplaires disponibles au prix 1199 $

La carte mère est compatible avec tous les processeurs Intel Core Comet Lake-S de 10e génération tirant profit du socket LGA 1200. Elle dispose de quatre connecteurs pour les mémoires DDR4 à 4 800 MHz, prend en charge les configurations de carte graphique Nvidia Quad SLI ou AMD CrossFireX à 3 voies. On y retrouve également deux ports PCIe 4.0 x16, un port PCIe 3.0 x16 et deux PCIe 2.0 x1.

La carte mère dispose d’un port Thunderbolt 3 Type-C, de plusieurs USB 3.2 et 3.1 (Type A et Type C), ou encore de deux ports Gigabit Ethernet. L’AsRock Z490 Aqua intègre par ailleurs une puce Wi-Fi 6.

Ce n’est pas la première fois que AsRock propose une carte mère personnalisée du genre. C’était déjà le cas l’année dernière avec l’AsRock X570 Aqua conçu spécifiquement pour le chipset X570 d’AMD (Socket AM4) pour les processeurs Ryzen de 3e et de 2e génération. La formule employée est la même et l’AsRock Z490 Aqua sera produite en seulement 999 exemplaires. Elle sera disponible le 20 mai au prix de 1199 dollars.