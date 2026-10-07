Après la R5 et la 4L, Renault ajoute une pièce à son musée des années 80 pour le Mondial de l’Auto

Renault continue de piocher dans son passé pour nourrir sa gamme électrique. Le monospace de 1984 revient cette fois en concept, sous le nom d’E-Space, après la R5 et la 4L. Il arrivera au Mondial de l’Auto accompagné de deux autres revenants des années 60 et 80.

En deux ans, la voiture électrique a changé de visage en Europe. Les constructeurs ont enfin baissé leurs tarifs et sorti des citadines compactes, puisque les modèles abordables tirent désormais le marché européen vers le haut. Beaucoup misent aussi sur la nostalgie, avec des silhouettes qui rappellent les succès populaires d’hier. Visiblement, le procédé fonctionne. Un automobiliste retrouve des repères familiers devant une calandre pourtant inédite.

Aucune marque ne pousse cette logique aussi loin que le losange. La R5 est revenue en 2024, puis la 4L a suivi, et notre essai de la Renault 4 E-Tech a confirmé que la recette séduisait. Toute la stratégie du groupe s’articule autour de ces retours, et le plan futuREady du constructeur prévoit seize voitures électriques d’ici 2030. Un nouveau nom du passé vient tout juste de rejoindre cette longue liste.

L’E-Space ressuscite le monospace de 1984 avec six places et un plancher plat

Dans son communiqué, Renault a dévoilé les contours de l’E-Space Concept. Ce monospace électrique mesure 4,70 mètres de long, soit 45 centimètres de plus que l’Espace de 1984. Six sièges individuels se répartissent sur trois rangées, au-dessus d’un plancher parfaitement plat. À bord, un écran OpenR Panorama de 1 130 millimètres de large barre la planche de bord. Côté style, les jantes atteignent 23 pouces et la surface vitrée reprend le montant avant incliné du modèle d’origine. Rien n’est dit du moteur, de la batterie ni de l’autonomie.

Rendez-vous est pris le 12 octobre au Mondial de l’Auto, dans le hall 6. Aucune version de série n’est envisagée, et la marque le dit franchement. Officiellement, l’exercice sert à explorer sa vision des familiales de demain. L’E-Space ne sera pas seul à jouer les revenants, puisque le stand accueillera aussi les concepts Renault 8 Gordini et 4 JP4x4, plus le prototype R5 Turbo 3E. Entre rétrospective et nouveauté, la frontière devient mince. Les visiteurs réviseront surtout l’histoire du losange.