Apple Watch : certains bracelets seraient toxiques d’après cette plainte !

Une nouvelle action en justice déposée en Californie met Apple sous les projecteurs pour des raisons particulièrement préoccupantes : la présence de substances chimiques potentiellement dangereuses dans certains bracelets de montres connectées.

La plainte contre Apple cible spécifiquement trois modèles de bracelets : le bracelet Sport standard, le bracelet Ocean et le bracelet Nike Sport. Ces accessoires contiendrait des « chemicals forever », des substances chimiques synthétiques qui s'accumulent dans l'organisme et ne se décomposent pas naturellement.

Ces produits chimiques, également connus sous le nom de PFAS (per- et polyfluoroalkyl), peuvent être absorbés par la peau et présentent des risques sanitaires significatifs. Les études scientifiques ont établi des liens potentiels avec des problèmes graves : augmentation des risques de cancers, affaiblissement du système immunitaire, perturbations hormonales et retards de développement chez les enfants.

Apple de nouveau face à la justice à cause des bracelets de l’Apple Watch

Initialement utilisés pour améliorer la résistance aux taches et à la décoloration, ces composés représentent aujourd'hui un enjeu de santé publique majeur. Le caoutchouc synthétique des bracelets de montres n'échappe pas à cette problématique, avec des niveaux élevés de fluor détectés dans les modèles haut de gamme.

La plainte met en cause les pratiques de communication d'Apple, accusant l'entreprise de promouvoir des bénéfices santé et bien-être sans divulguer les risques potentiels liés aux matériaux utilisés. L'action en justice vise tous les consommateurs américains ayant acheté ces bracelets spécifiques.

Apple n'est pas un cas isolé : d'autres fabricants comme Google, Samsung et OnePlus ont également été identifiés comme utilisant ces substances dans leurs bracelets de montres connectées. Un problème industriel qui dépasse donc largement le cadre d'une seule entreprise.

Il est important de noter qu'Apple avait pourtant annoncé, il y a quelques années, son intention de progressivement éliminer ces produits chimiques toxiques de ses gammes. La plainte actuelle souligne donc un décalage potentiel entre les engagements publics et les pratiques réelles. Un juge devra désormais se prononcer sur la recevabilité de cette action collective. Les enjeux dépassent la simple question financière : c'est la santé des consommateurs qui est au cœur de ce débat.