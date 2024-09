Cet accessoire pour l’Apple Watch pourrait bien vous sortir de la galère

L'Apple Watch pourrait bientôt s'enrichir d'un nouvel accessoire innovant. Apple travaille sur une solution qui apporterait plus de lumière à votre poignet, améliorant ainsi l'utilité de la montre dans des situations nécessitant un éclairage supplémentaire.

Les montres connectées, notamment l'Apple Watch, ont évolué pour offrir des fonctionnalités de plus en plus poussées. Elles ne se contentent plus de simplement afficher l'heure ou envoyer des notifications, mais elles mesurent également des indicateurs de santé avec une grande précision. La série 10 d'Apple a notamment poussé ces capacités à leur paroxysme, en introduisant des améliorations importantes pour le suivi du sommeil et en offrant des outils plus complets aux utilisateurs soucieux de leur bien-être.

Cependant, Apple ne se limite pas aux fonctionnalités de santé. La société continue d'innover en explorant de nouvelles pistes. Un brevet récemment accordé par l'Office américain des brevets montre que la société envisage un accessoire inédit pour l'Apple Watch : une lampe torche attachée directement au bracelet de la montre. Cet ajout modulaire pourrait offrir une solution plus puissante et pratique que la fonction actuellement disponible, qui repose simplement sur l'écran de la montre.

Apple envisage d’ajouter une lampe torche modulaire à l’Apple Watch

Le concept breveté décrit un accessoire qui s'attacherait au bracelet de l'Apple Watch et inclurait plusieurs sources lumineuses ajustables. Contrairement à la fonction lampe actuelle, ce dispositif serait donc capable de fournir un éclairage bien plus puissant et plus précis. Il pourrait même inclure un bouton pour allumer et éteindre la lumière ou ajuster son intensité, tout en restant contrôlable via la montre elle-même. Cela offrirait un confort supplémentaire, notamment pour les utilisateurs en extérieur ou ceux pratiquant des activités dans l'obscurité.

Un des points forts de cet accessoire serait l'intégration d'une batterie dédiée. Cela permettrait de préserver l'autonomie principale de l'Apple Watch tout en offrant une source lumineuse plus durable. Bien que ce brevet n'indique pas forcément que ce produit verra le jour, le fait que ce concept revienne plusieurs fois montre l'intérêt d'Apple pour cette technologie. Si cet objet venait à être commercialisé, il pourrait être particulièrement utile pour les sportifs, les randonneurs, ou toute personne active ayant besoin d’un éclairage mobile et pratique directement à son poignet.

Source : patently apple