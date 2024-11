Apple vend enfin ces pièces officielles pour réparer vous-même votre iPhone 16

Apple met à disposition des pièces détachées pour les nouveaux iPhone 16 pour permettre aux utilisateurs de les réparer eux-mêmes. Fini les composants de mauvaise qualité, place maintenant aux pièces officielles. Cette avancée marque un tournant dans la politique de réparation de la marque.

Depuis plusieurs années, la réparabilité des smartphones est un sujet de débat important. Face à l’augmentation des coûts de réparation et aux problèmes environnementaux liés aux appareils irréparables, de nombreux utilisateurs cherchent des alternatives pour prolonger la durée de vie de leurs produits. Les grandes entreprises, autrefois réticentes, commencent à adopter des politiques plus favorables aux réparations.

Apple, longtemps opposé à la réparation par ses utilisateurs, vient de franchir un cap en vendant des pièces détachées pour ses nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Cette décision permet enfin aux adeptes du “Do It Yourself” d’entretenir leurs appareils sans passer par des pièces de qualité incertaine, souvent trouvées sur des sites étrangers.

Apple propose des pièces détachées et un kit de réparation pour l’iPhone 16

Les utilisateurs peuvent désormais commander des composants de remplacement directement auprès d’Apple sur leur site officiel. Parmi les pièces disponibles, on retrouve des éléments fréquemment endommagés, tels que les caméras, les écrans et les batteries. Les tarifs restent élevés : remplacer une caméra coûte 169 dollars (environ 155 euros) pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, et 249 dollars (230 euros) pour les versions Pro. Les écrans, quant à eux, sont proposés entre 279 dollars (260 euros) et 379 dollars (350 euros) selon le modèle. Pour faciliter l’opération, la société met également à disposition un kit d’outils en location pour 49 dollars (45 euros).

Cette initiative s’inscrit dans une ouverture progressive d’Apple vis-à-vis des réparations “maison”, sous l’influence de lois sur le “droit à la réparation” aux États-Unis. En offrant des pièces certifiées et en soutenant la réparation à domicile, la marque permet à ses utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs iPhones, tout en réduisant les coûts et les déchets électroniques. Avec des options de pièces certifiées bientôt plus variées, il sera intéressant de voir si cette démarche encouragera davantage de personnes à réparer leurs appareils eux-mêmes ou s’ils continueront de se tourner vers les Apple Stores pour un service professionnel.