Apple va lancer un nouveau système d’exploitation, voici à quoi il va servir

Selon le bien informé Mark Gurman, Apple travaille sur le développement d'un nouveau système d'exploitation. À quoi va-t-il servir exactement ? On en a déjà une idée précise.

Apple aime bien tout maîtriser. Il suffit de prendre n'importe lequel de ses produits pour s'en rendre compte. Smartphone, télévision ou montre connectée, ordinateur… La firme de Cupertino s'occupe de presque tous les aspects, des composants au système d'exploitation. Une manière de garder la main mise sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, tout en facilitant l'harmonisation du fonctionnement de l'écosystème. Pas comme Android où tout le monde peut ajouter sa surcouche pas exemple, avec les délais de mise à jour que cela entraîne.

Autrement dit, si Apple envisage de sortir un nouveau type d'appareil, l'entreprise doit développer elle-même le système d'exploitation qui le fera tourner. D'après le journaliste Mark Gurman, très au fait des petits secrets de la marque à la pomme croquée, c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'OS est déjà prévu pour fonctionner sur deux engins pas encore sortis, mais dont nous avons déjà entendu parler : les robots IA appelés en interne J595 et J490.

Apple prépare l'arrivée d'un système d'exploitation inédit

Pour rappel, J595 prend la forme d'un iPad fixé à un bras articulé. Contrôlable quasi-exclusivement à la voix grâce à Siri, il s'agit d'un genre de centre de contrôle pour vos appareils connectés. J490 est sa version “entrée de gamme”, sans bras et sans contrôles vocaux. Les deux robots tourneraient sous un système appelé Charismatic. Selon les informations de Gurman, il mélangerait tvOS et watchOS.

Concrètement, nous aurions face à nous des thèmes similaires au cadran des Apple Watch et des icones d'applications circulaires disposées selon une grille hexagonale. Apple compte intégrer la plupart des siennes : calendrier, caméra, musiques, rappels, notes… Il faudra patienter pour se faire une idée précise de ce à quoi va ressembler Charismatic. En retard, le robot IA J490 arriverait au mieux vers le milieu de l'année 2026. Son grand frère plus perfectionné avec son bras articulé, J595, débarquerait un ou deux ans après lui.