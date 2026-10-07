Apple va enfin lancer une gamme de produits complète pour concurrencer Google Home… enfin presque

Sonneries, caméras, serrures, thermostats… Apple serait sur le point de dévoiler sa première véritable gamme d’accessoires connectés pour la maison. Sauf que pas tout à fait. En réalité, tous ces produits que la firme a aidé à concevoir ne seront pas commercialisés sous son nom.

Les rumeurs autour des efforts d’Apple pour rejoindre le marché de la maison connectée s’intensifient depuis quelques jours. Rien d’étonnant à cela. Il y a quelques jours, nous apprenions que la firme de Cupertino s’apprête à présenter plusieurs nouveaux accessoires connectés pour le logis le 13 octobre prochain. Ce n’est pas la première fois qu’un tel bruit de couleur fait écho. En 2024 déjà, on évoquait le fameux HomePod avec écran censé concurrencer le Nest Hub de Google.

Cette fois donc, il semblerait que ce soit la bonne. Comme l’ont repéré nos confrères de Bloomberg, Apple a bel et bien conçu et designé de nouveaux appareils domestiques. Mais il y a un hic. La firme ne sera pas celle qui commercialisera ces objets connectés. En effet, celle-ci a préféré lier un partenariat avec LG, qui accolera donc son logo sur toute cette nouvelle gamme d’accessoires domotiques.

Sur le même sujet — Un HomePod avec écran ? Apple semble enfin prêt à concurrencer les Nest Hub de Google

Apple se lance à fond dans la domotique… avec l’aide de LG

La gamme en question comportera donc plusieurs appareils connectés pour la maison. Bloomberg évoque notamment une sonnette avec caméra, une serrure électronique, un thermostat, ou encore des caméras de sécurité. En réalité, tous ces objets ont déjà fait l’objet d’une vieille fuite datant de 2024, assurant qu’Apple travaillait déjà sur une sonnerie connectée à l’époque.

Selon de récents documents déposés auprès de la FCC, tous ces objets seront compatibles avec le WiFi, le Bluetooth, Thread et Matter. La serrure prendrait même en charge la technologie UWB, qui lui permettra de se déverrouiller automatiquement à l’approche du bon utilisateur authentifié. Alors que présentera Apple lors de sa conférence le 13 octobre prochain ? Son nouveau HomePod et sa nouvelle Apple TV, à n’en pas douter. Et sûrement l’annonce de fameux partenariat, dont le fruit devrait arriver courant de l’année prochaine.


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