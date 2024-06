Apple TV+ fête ses 5 ans avec une avalanche de séries et films inédits

Apple TV+, le service de streaming de la marque à la pomme, vient de souffler sa cinquième bougie. Pour l'occasion, la marque vient d'annoncer l'arrivée sur la plateforme la suite de certaines séries très attendues, mais aussi des shows et des films inédits. Il va y avoir du lourd !

Parmi les nombreuses propositions disponibles sur le marché des plateformes de streaming, Apple TV+ s'est toujours démarqué sur un point précis : son catalogue. Pour cause, si Netflix ou Disney+ jouissent d'une large bibliothèque de contenus mêlant productions originales et contenus déjà existants, Apple TV+ propose uniquement des séries et films estampillés Apple Originals.

En d'autres termes, des exclusivités disponibles uniquement sur la plateforme. Fatalement, ce choix réduit drastiquement l'épaisseur du catalogue, mais au regard de la grande qualité des séries et films disponibles, on peut se dire que la firme de Cupertino a probablement fait le bon choix.

D'après les données du cabinet d'études Ampere Analysis Critical Ratings, Apple TV+ reste la meilleure plateforme de streaming depuis trois années consécutives. Il faut dire qu'Apple TV+ est le service de SVOD qui a emmagasiné le plus de récompenses pour ses séries et films (plus de 900 nominations), que ce soit aux Oscars avec Coda (Oscar du Meilleur Film) et Killers of The Flower Moon (Meilleur second rôle pour Lily Gladstone) ou aux Peabody Awards avec Ted Lasso et Severance pour ne citer qu'eux.

Les futures séries et films à venir sur Apple TV+

Or et à l'occasion de la récente WWDC 2024, la firme de Cupertino a tenu à faire le point sur sa plateforme. Dans une courte vidéo, la compagnie a dévoilé certaines des séries et films à venir cette année sur Apple TV+. Et autant dire qu'il y avoir du lourd, à commencer par la très attendue (et c'est un doux euphémisme) saison 2 de Severance. Le show salué par la critique et porté par Adam Scott a enfin montré ses premières images. Le retour dans les couloirs immaculés de Lumon Industries est pour bientôt !

Silo, l'excellente série portée par Rebecca Fergusson, va également revenir pour une saison 2 sur le service. Pour rappel, on y suit l'histoire des derniers humains sur Terre, qui pour survivre à l'apocalypse s'entassent depuis des années sous la surface dans de gigantesques silos. On notera ensuite pêle-mêle :

Dark Matter – Saison 2

Présumé Innocent – Saison 1

Fly me to the Moon (film)

Pachinko (nouvelle saison)

Slow Horses (saison 4)

Lady in the Lake (saison 1)

The Instigator (Film)

Bad Monkey (saison 1)

Shrinking (saison 2)

Wolfs (film)

Malheureusement, nous n'avons pas encore de date de sortie pour ces différentes séries et films. Certaines arrivent très bientôt comme Présumé Innocent, d'autres n'ont pas de fenêtre de sortie comme Severance.