Apple TV+ dévoile la liste des séries qui arrivent dans le catalogue dès février

Apple TV+ va intégrer de nouveaux documentaires et séries dans son catalogue, lesquels seront visibles progressivement à partir du mois de février. La firme de Cupertino a dévoilé une demi-douzaine de contenus. Parmi eux, vous retrouvez la seconde saison de Home Before Dark, une nouvelle comédie d’animation Central Park, ainsi que Amazing Stories, l’anthologie d’anticipation coproduite par Steven Spielberg.

Pour convaincre ses spectateurs de rester au-delà de la période d’essai, Apple, malmenée au Golden Globe, ne peut plus compter que sur ses séries les plus ambitieuses, comme See ou The Morning Show. Elle doit aussi renouveler son offre exclusive, à l’image de Netflix qui a présenté ses séries en cours de production. Au printemps, une nouvelle vague de nouveaux programmes arriveront donc. Tous ses programmes démarreront au printemps, entre les mois de mars et de mai. Voici donc ce qui vous attend.