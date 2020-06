Apple TV 4K : avec tvOS 14, YouTube sera enfin disponible en 4K

L’Apple TV 4K va enfin diffuser les vidéos disponibles sur YouTube en 4K. Grâce à la mise à jour tvOS 14, le boîtier ne se limitera désormais plus à proposer les contenus en Full HD. Les vidéos disponibles en 4K sur la plateforme seront donc automatiquement lues en qualité maximale si votre connexion Internet dispose d’un débit suffisant.

Jusqu’ici, l’Apple TV 4K, le boîtier haut de gamme d’Apple, diffuse les vidéos 4K mises en ligne sur YouTube en Full HD (1920x1080px) et non dans leur définition native (3840x2160px). Derrière cette limitation, incompréhensible pour les utilisateurs, il y a un problème de codecs. L’Apple TV ne supporte pas le codec V09 utilisé par Youtube pour encoder les vidéos en 4K. Le boitier s’attend à diffuser des fichiers AVC/H.264 ou HEVC/H.265 et non des contenus en WebM encodés en VP9.

Voici les nouveautés apportées par la mise à jour tvOS 14

Avec la mise à jour tvOS 14, la donne s’apprête enfin à changer. Sur la page dédiée à l’Apple TV 4K, Apple invite les utilisateurs à regarder « les dernières vidéos YouTube dans toute leur splendeur en 4K ». Ce n’est pas tout. Le boîtier va désormais permettre de regarder des vidéos 4K stockées dans Photos sur l’iPhone en AirPlay dans leur définition maximale. Pour que les vidéos 4K soient diffusées en qualité native, il faut évidemment profiter d’une connexion Internet suffisante. Apple recommande un minimum de 20 Mbit/s en download pour que la diffusion en 4K soit optimale.

Ce ne sont pas les seules nouveautés de tvOS 14. La mise à jour comprend aussi un nouveau mode picture in picture, la prise en charge des manettes Xbox Elite 2 et la connexion simultanée avec deux paires d’AirPods. Pour profiter de toutes ces nouveautés, il faudra attendre l’automne. Comme chaque année, Apple déploiera les nouvelles moutures de ses système d’exploitation, comme iOS 14, sur les terminaux compatibles. Pour installer tvOS 14 avant tout le monde, vous aurez besoin d’installer la beta actuellement réservée aux développeurs. On s’attend à ce qu’une version publique de la beta soit proposée dans le courant du mois prochain.