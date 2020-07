Apple travaille sur un smartphone pliable semblable à un Surface Duo

Apple travaille sur un smartphone pliable. La preuve en est ce brevet déposé par la marque qui cherche à utiliser intelligemment le format. Cependant, cela ne signifie en rien que ce genre de terminal sortira un jour. Juste qu’Apple y réfléchit.

Les smartphones pliables commencent à émerger sur le marché et pourraient signer la prochaine évolution du format. Apple travaille logiquement sur le sujet, comme le montre ce brevet déposé auprès de l’organisme américain en la matière, l’USPTO. Ce document montre un téléphone doté d’un écran qui se plie en son centre, reprenant le même format que la prochaine Surface Duo.

Ici, Apple cherche avant tout une solution quant aux notifications. En effet, impossible de les consulter sans ouvrir totalement votre terminal. Samsung a trouvé la parade sur son Galaxy Fold en ajoutant un deuxième affichage, mais Apple a une autre idée en tête.

Apple se plie en quatre

L’idée serait d’adopter un écran (en vert dans le schéma) qui se replie sur lui-même, mais pas exactement en son centre. Ainsi, une fois fermé, une fine bande reste visible et permet d’afficher les notifications. Sur le papier, cette idée semble intelligente. Cependant, il faut voir son utilité en pratique et surtout sa solidité. On craint en effet pour cette bande sur un produit amené à être manipulé et transporté partout sans ménagement dans un sac ou une poche.

A lire aussi – Test du Samsung Galaxy Fold : le futur, c’est maintenant !

L’autre idée d’Apple sera de ne pas proposer un écran rectangulaire, mais doté d’un appendice sur la partie supérieure. Dans les faits, l’écran se plierait bien en son centre, mais laisserait apparaître encore une fois une fine bande pour les notifications. Même constat que précédemment : l’idée est intelligente, mais il faut voir en pratique.

Rien ne dit que les prochains iPhones adopteront ce format. Cependant, ces brevets sont la preuve qu’Apple cherche des pistes et réfléchit à des moyens d’utiliser le plus intelligemment possible la technologie des écrans pliables. Il va toutefois falloir songer à passer la seconde pour la marque de Cupertino. Les constructeurs du marché sont actuellement tous en train de miser sur cet aspect qui risque de se démocratiser dans les années à venir, prenant de l’avance en matière de savoir-faire.