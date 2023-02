Apple touche une belle part des revenus réalisés à travers Chrome sur iOS, c’est peut-être illégal

Les autorités britanniques se penchent sur l’arrangement financier conclu entre Apple et Google concernant le partage des revenus réalisés à travers Chrome sur iOS.

La rumeur court selon laquelle Google reverserait à Apple une part non négligeable des bénéfices publicitaires réalisés à travers son moteur de recherche sur iOS. L’information n’a, en soi, rien de très étonnant, c’est même un fait établi : le géant de Mountain View paie effectivement les fabricants de smartphones et autres tablettes pour qu’ils favorisent son navigateur, Chrome. Cela pourrait cependant devenir très problématique si l’intraitable CMA, l’autorité britannique de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, décide que le procédé est illégal.

Il se murmure en effet que l’établissement public s’intéresse à l’utilisation de Chrome sur les smartphones d’Apple. Comment Google et Apple se partagent-ils les profits réalisés à travers Chrome pour iOS ? La firme de Cupertino a-t-elle accepté de ne pas créer son propre moteur de recherche pour favoriser Google ?

Google partage ses bénéfices pour qu'Apple ne développe pas son propre moteur de recherche

On est en droit de se demander pourquoi Apple, qui aime maîtriser ses produits de la conception à la fabrication, tant au niveau logiciel que matériel, n’a toujours pas créé son propre moteur de recherche. Les sommes en jeu sont colossales, puisque le rapport de la CMA parle de 1 à 1,69 milliard € rien que pour le Royaume-Uni en 2021 et des analystes estiment qu'elles s'élèveraient à 15 milliards $ au niveau global. Le CMA estime donc que les deux géants abusent de leur position dominante.

Selon les termes de leur accord, Google reverse à Apple un pourcentage des revenus générés par les recherches faites dans Safari, s’il s’agit du moteur de recherche par défaut, mais aussi, et c’est plus troublant, à travers Chrome pour iOS. Si financièrement, les deux compagnies ont tout intérêt à maintenir ce duopole, pour les juristes, il constitue un frein à l’innovation et à la libre concurrence. Légalement, elles vont être poursuivies aux États-Unis et en Angleterre.

