Apple rembourse les utilisateurs de Macbook, l’iPhone sert de gilet pare-balles, c’est le récap

La limitation de vitesse sur les autoroutes devrait bénéficier aux conducteurs de voitures électriques, Apple verse 50 millions de dollars aux utilisateurs de MacBook avec clavier papillon, un soldat ukrainien échappe à la mort grâce à son iPhone… bienvenue dans le récap de la veille !

Hier, nous vous avons parlé d’une nouvelle étude qui devrait faire plaisir aux propriétaires de voitures électriques, si la loi sur la limitation de vitesse sur autoroute est votée. Il a également été question d’un accord financier très juteux pour les utilisateurs de MacBook, longtemps victimes de problèmes avec leur clavier. Enfin, l’histoire insolite du jour est celle de cet Ukrainien dont l’iPhone s’est transformé en gilet pare-balles.

Cette loi pourrait améliorer l’autonomie des véhicules électriques

Dans le cadre de son « plan de sobriété énergétique “, le gouvernement prévoit de baisser la limitation de vitesse sur les autoroutes à 110 km/h. L’objectif est simple : réduire de 10 % la consommation d’énergie des Français sur les 10 années à venir. Si une telle mesure est mise en place, les propriétaires de voitures électriques en ressortiraient comme grands gagnants. En effet, ces derniers consomment énormément d’autonomie passé cette vitesse. Les automobilistes pourraient ainsi gagner plusieurs dizaines de kilomètres.

À lire : La limitation des autoroutes à 110 km/h pourrait bien favoriser les voitures électriques

Apple accepte de rembourser les utilisateurs de claviers papillon

Il aura fallu des années à ce recours collectif d’utilisateurs pour remporter leur bataille judiciaire contre la marque à la pomme. Aujourd’hui, Apple a signé un accord de remboursement à hauteurs de 50 millions de dollars pour toutes les propriétaires de MacBook sorti en 2015 et 2019 équipé d’un clavier papillon. Ce dernier était reconnu comme extrêmement fragile et a entraîné de nombreux retours en réparation. Cet accord met fin à une polémique qui a grandement entaché l’image du constructeur.

À lire : Apple verse 50 millions de dollars aux propriétaires de MacBook aux claviers papillon défectueux

L’iPhone est un excellent gilet pare-balles

Et c’est à peine ironique. Ce soldat ukrainien, qui apparaît sur une vidéo postée sur Reddit, en est la preuve vivante — sans mauvais jeu de mots. Dans cette vidéo, on y voit le soldat sortir un modèle de 2019 de sa poche, dans lequel est venue se loger une balle. Une nouvelle preuve, s’il en fallait une, que son verre Corning et sa structure en acier inoxydable lui permettent d’être extrêmement solide et résistant.

À lire : Un iPhone arrête une balle et sauve la vie d’un soldat ukrainien