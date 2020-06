Apple pourrait très bientôt annoncer un MacBook Pro 13 avec processeur ARM

Apple devrait prochainement équiper ses ordinateurs de processeurs ARM en lieu et place de processeurs Intel. Une transition qui pourrait commencer très bientôt, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Les premiers modèles concernés devraient être un MacBook Pro 13 et un iMac de 24 pouces.

Apple devrait abandonner Intel pour faire des ordinateurs sous des processeurs en nom propre sur l’architecture ARM. C’est en tout cas la grosse rumeur du moment et aujourd’hui l’analyste Ming-Chi Kuo, qui frappe souvent juste, indique que cette transition devrait débuter dès cet automne au plus tôt, ou alors début 2021.

Ce basculement d’ampleur devrait commencer avec deux produits : un MacBook Pro de 13 pouces ainsi qu’un iMac de 24 pouces. Si le premier serait équipé du même châssis que les modèles précédents, l’iMac bénéficierait lui d’un redesign complet.

Une transition en 18 mois

Le fait de faire passer ses modèles sur un processeur ARM pourrait permettre à Apple de gagner en épaisseur sur ses MacBook. Toutefois, cet avantage pourrait apparaître seulement dans le courant de l’année 2021. Le but de la firme de Cupertino serait d’assurer la transition en un an et demi, et abandonner totalement Intel d’ici 2022.

Ainsi, les MacBook n’auraient plus de processeurs siglés « Intel », mais « Apple », comme c’est déjà le cas pour les iPhone et iPad. Cela permettrait à la société de maîtriser complètement ses machines et de gagner, selon Ming-Chi Kuo, de 50 % à 100% de puissance par rapport aux MacBook actuels. Ces processeurs conçus en partenariat avec TSMC pourraient être équipés de 12 cœurs et gravés en 5 nm.

Reste maintenant à savoir quand est-ce que cette transition sera annoncée. Apple pourrait le faire dès ce soir lors de la WWDC et frapper un grand coup. La crise du coronavirus, qui a ralenti le monde la tech, pourrait toutefois forcer la firme de Cupertino à revoir ses plans et à garder cette annonce sous le coude pour plus tard.

Quoiqu’il en soit, les rumeurs se font de plus en plus insistantes face à cette transition, qui signerait un vrai chamboulement dans l’univers Apple.

Source : Engadget