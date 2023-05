Apple pourrait lancer un nouvel iPad géant avec un écran de 14,1 pouces et une puce M3 Pro

Selon de récentes rumeurs, Apple ajouterait un nouveau modèle d'iPad Pro à sa famille de tablettes, et celui-ci promet d'être plus beaucoup grand et surtout bien plus puissant que ses prédécesseurs.

Selon le leaker @Tech_Reve sur Twitter, Apple préparerait actuellement une tablette bien plus grande que les modèles actuels. Avec un écran massif de 14,1 pouces, celle-ci viserait à gommer les frontières avec les ordinateurs portables de la société, et l’appareil profiterait d’ailleurs d’un des meilleurs processeurs de l’entreprise.

En effet, les rapports suggèrent que l'espace supplémentaire s'accompagne d'une augmentation massive des spécifications. La tablette serait équipée d’un système de refroidissement plus avancé pour pouvoir accueillir une puce M3 Pro, offrant potentiellement plus de cœurs de CPU et de GPU que la prochaine M3 que l’on retrouvera sur le MacBook Air, ou encore sur les iPad 11 et 12,9 pouces. Plutôt que d’opter pour des ventilateurs, la société devrait toujours s'appuyer sur un grand dissipateur thermique assez compact, les chambres à vapeur étant la solution préférée en raison de leurs capacités de refroidissement et de leur aptitude à s'intégrer dans des produits plus minces.

Lire également – L’iPad Pro OLED : Apple pourrait facturer sa tablette plus cher qu’un MacBook Pro

La puce M3 Pro pourrait être bridée

Bien qu'Apple n'ait confirmé aucune de ces rumeurs, il est possible que la société limite le TDP du M3 Pro sur sa tablette, afin de ne pas trop mettre à l’épreuve le système de refroidissement de l’appareil. On ne s’attend de toute façon pas à ce que la tablette soit aussi performante que le prochain MacBook Pro équipé de la même puce.

Le M3 Pro pourrait également permettre à l'iPad Pro 14,1 pouces de prendre en charge plusieurs écrans à très haute définition, ce qui en ferait un appareil idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'étendre leur espace de travail. Pour s'adapter à son écran plus grand, la tablette devrait d’ailleurs exécuter une version modifiée d'iPadOS 17.

Cette dernière viendrait voler quelques fonctionnalités de macOS, de sorte à rapprocher les expériences PC et mobiles dans l’écosystème d’Apple. Il reste maintenant à voir quand Apple pourrait dévoiler cette nouvelle tablette. Les puces M3 ne sont pas attendues avant la fin de l’année, et pour la version Pro, on pourrait bien devoir patienter jusqu’en 2024.