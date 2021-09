Apple : pas de capteur périscope sur l’iPhone avant 2024 ?

Si vous espériez voir arriver un capteur périscope sur les iPhone d’ici les prochaines années, il semble qu’il vous faudra prendre votre mal en patience, puisque les projets d’Apple ont été chamboulés à cause d’une histoire de brevets.

Selon un nouveau rapport coréen de The Elec, le périscope de l'iPhone qui devrait faire ses débuts dans la gamme Apple en 2023 a rencontré un obstacle. En effet, Apple prévoirait d'exclure Samsung de sa chaîne d'approvisionnement des modules périscope pour 2023, à cause d’un problème avec les brevets.

Samsung possède actuellement la meilleure des technologies dans ce domaine. Cela signifie qu'Apple devrait payer à Samsung des droits de licence pour l’utiliser dans ses iPhone, ou trouver un autre moyen d'utiliser cette technologie sans avoir en contournant ces brevets pour faire des économies.

Quand peut-on espérer voir un périscope sur l’iPhone ?

Le rapport indique que si Apple veut inclure ce nouveau capteur en 2023, elle doit finaliser les spécifications et trouver des fournisseurs “cette année”, et étudie d'autres partenaires de fabrication potentiels. The Elec suggère également que la filiale Electro-Mechanics de Samsung pourrait fournir certains composants à LG, qui fabriquerait ensuite les nouvelles caméras pour Apple. Cela permettrait notamment d'éviter les problèmes de brevets et de protéger la relation entre Apple et LG.

Le média coréen est très pessimiste quant à l’utilisation d’un capteur périscope en 2023, on pourrait donc ne pas le voir arriver avant l’iPhone 16 en 2024. Pourtant, divers analystes comme Ming-Chi Kuo avaient déclaré être confiants de voir arriver un capteur périscope sur les iPhone les plus haut de gamme dès 2022. Nous avions également pu découvrir un brevet en juillet dernier qui laissait espérer qu’Apple allait utiliser cette technologie sur son futur iPhone 14.

Si Apple venait à ne pas utiliser de périscope avant 2024, elle prendrait un sérieux retard sur la plupart de ses concurrents, dont Samsung qui est le principal fournisseur pour cette technologie. Lé géant coréen utilise déjà cette technologie depuis le Galaxy S20 Ultra, puis nous l’avions retrouvée sur le Galaxy S21 Ultra. Samsung travaillerait d’ailleurs sur le meilleur zoom jamais vu sur smartphone pour son Galaxy S22 Ultra. En attendant d’en savoir plus à ce sujet, tous les yeux sont pour l’instant tournés vers la Keynote d’Apple le 14 septembre prochain qui sera dédiée aux iPhone 13.

Source : TheElec