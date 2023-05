Apple Music Classical est disponible sur Android avant les versions iPad et Mac, mais c’est normal

Apple propose Apple Music Classical sur Android avant les versions pour iPad et Mac.

Il est rare que les utilisateurs de smartphones Android soient chouchoutés par Apple. Ce qui arrive avec l’application Apple Music Classical est un peu exceptionnel. En effet, dès aujourd’hui, les possesseurs d’un appareil Android abonnés à Apple Music peuvent profiter de l’application de streaming dédiée à la musique classique. Fait rare, ils pourront profiter de ce service avant les utilisateurs d’iPad ou de Mac. Même si, on s’en doute, elles ne devraient pas tarder à arriver, la marque à la pomme n’a pas encore finalisé les applications dédiées à macOS et iPadOS.

À en croire 9 To 5 Mac, l’explication de cette affection soudaine pour les utilisateurs d'Android est en fait très terre à terre. Apple Music Classical est né du rachat en 2021 de Primephonic, un service de streaming de musique classique qui proposait des fonctions de recherche adaptées à ce genre et un modèle de rémunération des artistes différent.

Apple Music Classical est disponible sur Android avant iPadOS et macOS

Comme le souligne 9 To 5 Mac, « il est logique de donner la priorité à Apple Music Classical pour Android par rapport aux autres plateformes d’Apple. Cette application distincte est basée sur l’acquisition par Apple de Primephonic, qui était un service autonome d’abonnement à la musique classique et, de la même manière qu'Apple Music pour Android a remplacé Beats Music, PrimePhonic pour Android a disparu après le rachat par Apple». Il s'agissait donc de rapidement combler un trou dans l'offre de streaming de la marque à la pomme.

Apple Music Classical reprend les grandes lignes de ce défunt service tout en se distinguant d’Apple Music « tout court » par son interface utilisateur différenciée et des métadonnées spécifiques. En plus de cela, les enregistrements mis à la disposition des auditeurs sont diffusés en format audio lossless à 192 kHz/24-bit, certaines œuvres étant même disponibles en son multicanal. De quoi satisfaire les amateurs les plus exigeants de ce style de musique donc.