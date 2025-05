Apple iPad 10 : la tablette avec 64 Go de stockage tombe à son prix le plus bas

Une vente flash Amazon vous permet de faire une bonne affaire sur une tablette Apple ! Actuellement, l'iPad 10 de 2022 passe sous la barre des 300 euros, ou plus précisément à 299 euros. Il s'agit de son prix le plus bas.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez un budget de 300 euros pour vous offrir une tablette Apple, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Au cours d'une vente flash à durée limitée, l'iPad de 10ème génération (2022) proposée en plusieurs coloris est à 299 euros au lieu de 349 euros.

Cela représente une remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé au même moment que l'iPad Pro avec M2, l'iPad 10 de 2022 associé au bon plan Amazon est équipé d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une définition de 2360 x 1640 pixels, une densité de 264 ppp et un affichage True Tone.

La tablette tactile signée Apple dispose également d'une puce A14 Bionic (incluant un CPU 6 cœurs, un GPU 4 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go, du système d'exploitation iPadOS 16 et d'une autonomie avoisinant les 10 heures d'utilisation.

À propos de la partie photo de l'iPad 10, on peut trouver un capteur arrière de 12 MP (grand angle) et une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP. Enfin, la connectivité de l'Apple iPad 10 inclut notamment la norme Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et un connecteur USB-C.