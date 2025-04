Apple Intelligence arrive bientôt sur les montres connectées, voici quand

Apple pourrait bien glisser de l'IA dans votre montre connectée. Mais ne vous attendez pas à discuter philosophie avec Siri : pour l'instant, la montre à votre poigner reste un peu trop légère pour l'intelligence artificielle…

Lors de la WWDC 2025, Apple devrait officialiser l’arrivée de son IA maison sur l’Apple Watch, d’après Mark Gurman de Bloomberg. Une annonce en trompe-l’œil : derrière l’étiquette « Powered by Apple Intelligence », les fonctionnalités promises reposent surtout sur le cloud, la montre n’ayant pas la puissance nécessaire pour gérer des modèles locaux. Traduction : le gros travail se fait à distance, mais Apple compte bien surfer sur le buzz de l’IA.

watchOS 12 proposera donc des ajustements esthétiques (animations fluides, widgets relookés) et quelques outils boostés par l’IA, comme des résumés de notifications ou des Genmoji. L’objectif ? Garder une cohérence avec iOS 19 et macOS 16, où Apple Intelligence sera star. Mais pour la Watch, pas question de révolution : l’IA reste une surprise discrète.

« Solarium », Siri et hardware limité : le trio compliqué

Le design de watchOS 12 s’inspirera de Solarium, le nouveau langage visuel prévu pour iOS 19 sur l’iPhone. Quelques transparences, des icônes épurées… Rien de révolutionnaire, mais assez pour donner un coup de jeune. Côté fonctionnel, l’IA servirait surtout à analyser les données santé (rythme cardiaque, sommeil) pour affiner Siri. Une version « light » comparée aux promesses faites pour l’iPhone, qui ne sont d’ailleurs pas toutes tenues.

Problème : la crédibilité d’Apple est en jeu. Après les déboires de Siri, les utilisateurs doutent que la marque tienne ses promesses. Sans démo convaincante lors de la WWDC, ces fonctionnalités risquent de passer pour du vent… ou pire, un argument marketing creux.

Les rumeurs évoquent aussi une refonte façon visionOS pour l’Apple Watch Ultra, avec interface flottante et puce exclusive. Mais méfiance : le site The Verifier, à l’origine de ces infos, a déjà fantasmé sur un Touch ID pour la montre ou un mode enfant pour l’Apple TV… sans succès. Autre obstacle technique : les montres actuelles n’ont que 1 Go de RAM, loin des 8 Go requis par Apple Intelligence.

Si l’Apple Watch Ultra devait hériter de fonctions IA en exclusivité, ce serait un revirement pour Apple, qui mise plutôt sur l’accessibilité. Mais entre la nécessité d’une puce plus puissante et des doutes sur la faisabilité, le projet semble fragile. Quant aux autres modèles, ils devraient patienter jusqu’en 2026… si tout va bien.