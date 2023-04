Apple comble une faille de sécurité critique sur ses anciens iPhone, installez vite la mise à jour

Apple a publié iOS 15.7.5 et iPadOS 15.7.5, qui corrigent les mêmes problèmes de sécurité que les précédentes mises à jour iOS 16.4.1 et iPadOS 16.4.1. Comme d’habitude, il est recommandé d’installer rapidement la nouvelle version.

Vendredi dernier, Apple a publié iOS 16.4.1 pour corriger une série de bogues et de failles de sécurité critiques sur ses iPhone les plus récents. L'entreprise a maintenant publié iOS 15.7.5 et iPadOS 15.7.5, qui corrigent les mêmes problèmes de sécurité pour les modèles antérieurs à l'iPhone 8.

La mise à jour contenant les deux correctifs ne concerne donc que les anciens appareils, notamment l'iPhone 6s, l'iPhone 7, l'iPhone SE (1ère génération), l'iPad Air 2, l'iPad mini (4ème génération) et l'iPod touch (7ème génération).

Lire également – iOS 17 : on sait quels modèles d’iPhone ne seront pas compatibles avec la mise à jour

Apple met à jour ses anciens iPhone après la découverte d’une faille

La première faille, connue sous le nom de IOSurfaceAccelerator, est potentiellement grave. Une application peut être en mesure d'exécuter un code arbitraire avec les privilèges du noyau, ce qui signifie qu'elle peut prendre le contrôle complet de l'appareil. Apple déclare être au courant d'un rapport selon lequel le problème pourrait avoir été activement exploité.

La seconde faille, dans WebKit, est tout aussi grave. Le traitement d'un contenu web malveillant peut entraîner l'exécution d'un code arbitraire. Là encore, Apple a eu connaissance d'un rapport selon lequel ce problème aurait été activement exploité, ce qui explique le sentiment d'urgence de l'entreprise à diffuser la mise à jour.

Ces deux failles ont été découvertes par les chercheurs en sécurité Clément Lecigne, du Threat Analysis Group de Google, et Donncha Ó Cearbhaill, du Security Lab d'Amnesty International.

Apple recommande à tous les utilisateurs d'installer la mise à jour immédiatement. Comme c’est souvent le cas, la mise à jour ne semble pas offrir d'améliorations supplémentaires au-delà des correctifs de sécurité. Cela suggère qu'Apple considère les vulnérabilités comme assez sérieuses pour en faire l’unique changement présent dans la nouvelle version de l’OS. Déjà en début d’année, une autre version iOS 12.5.7 avait comblé une autre faille de sécurité sur des modèles encore plus anciens.

Si vous possédez un iPhone ou un iPad plus ancien, il est donc essentiel d'installer les mises à jour iOS 15.7.5 et iPadOS 15.7.5 dès que possible.