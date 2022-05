Apple CarPlay débarque dans les Tesla, les vols vers Mars sont pour bientôt, c’est le récap

SpaceX envisage des vols habités vers Mars d'ici 2030, Apple CarPlay arrive dans les voitures Tesla, des hackers s'attaquent à l'observateur d'événements de Windows, c'est le récap.

Pas de répit pour la tech, dont l'actualité est toujours aussi débordante. Au menu des actus les plus marquantes de la veille, on trouve l'installation possible d'Apple CarPlay dans une Tesla, les premiers vols SpaceX pour Mars en 2030 et la découverte d'une nouvelle menace Windows, laquelle s'attaque à une application inattendue du système d'exploitation. Allez, en route pour un tour d'horizon des actualités de la journée du 10 mai 2022 !

Apple CarPlay dans une Tesla, c'est possible

En théorie, l'installation de CarPlay dans une Tesla est impossible. Si une solution existait déjà, qui consiste à passer par le navigateur Internet du véhicule, un développeur est parvenu quant à lui à réaliser cet exploit à l'aide d'un Raspberry Pi. Sa solution permet même d'utiliser tantôt Apple CarPlay, tantôt Android Auto. Et bonne nouvelle, puisque l'auteur met à la disposition de tous les sources de sa solution.

Un pirate réussit à installer Apple CarPlay dans sa Tesla, voici comment il a fait

Les premiers vols SpaceX en direction de Mars auront lieu d'ici 2030

Selon la COO (Chief Operating Officier) de SpaceX, les premiers vols habités vers Mars commenceront en 2030. En attendant, SpaceX envisage de retourner sur la Lune en 2024. À condition que, de son côté, la NASA parvienne à résoudre ses problèmes de combinaisons spatiales, qui permettront de sortir aux hommes et femmes embarqués dans cette mission de sortir de leur véhicule.

SpaceX, les premiers vols vers Mars avec Starship débuteront dès 2030

Cette nouvelle menace s'attaque à l'observateur d'événements de Windows

Des chercheurs de Kaspersky ont découvert un nouveau type de menace, qui s'en prend à l'observateur d'événements de Windows. Une application pour le moins insolite, puisqu'elle est simplement censée indexer tous les bugs, les crashs et autres événements du système d'exploitation. Une méthode inédite qui permet de voler les données personnelles de l'utilisateur, et qui pourrait faire des ravages dans les semaines à venir.

Gare à ce nouveau malware Windows, il s'attaque à un endroit inhabituel du système !