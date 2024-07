Apple augmente le prix de tous ses iPhone vendus en France

Le gouvernement français impose une nouvelle taxe à Apple ? Le constructeur réplique en augmentant le prix de tous ses iPhone encore au catalogue, faisant ainsi payer ses clients à sa place.

Apple a décidé d'augmenter le tarif de tous ses modèles d'iPhone vendus sur son store en France. La firme américaine répercute sur les consommateurs l'éco-contribution que doit payer Apple dans le cadre de la loi anti-gaspillage (AGEC : Anti-gaspillage pour une économie circulaire).

Les fabricants de smartphone doivent contribuer à un fonds de réparation, qui concerne notamment l'écran des mobiles, mais aussi la batterie, le microphone, le haut-parleur et la lentille photo. Pour rappel, le gouvernement a mis en place un bonus réparation d'un montant de 25 euros pour inciter les utilisateurs à faire réparer leur appareil plutôt que d'en racheter un neuf. Un moyen de faire des économies, mais aussi de réduire l'impact environnemental des produits électroniques.

Une taxe pour Apple, payée par ses clients

Comme repéré par iGen, l'iPhone 15 coûte désormais 970,95 euros pour la configuration la moins généreuse, contre 969 euros auparavant. L'iPhone 15 Pro voit lui son tarif augmenter de 1 229 à 1 230,95 euros. Pour chaque smartphone vendu, Apple doit reverser 1,67 euro hors taxe à l'État pour financer ce programme de réparation, Apple a donc ajouté 1,95 euro toutes taxes comprises aux prix de ses iPhone pour absorber la taxe. Sur les modèles les plus anciens, la hausse est encore plus forte. On constate une augmentation de 3,95 euros pour l'iPhone 14 et pour l'iPhone SE, par exemple. D'après nos constatations, les revendeurs tiers n'ont quant à eux pas fait évoluer leurs prix.

Il n'y a pas de petites économies pour Apple. Il peut sembler particulièrement pingre d'appliquer une telle hausse sur des produits aussi chers, surtout avec les marges réalisées par la marque à la pomme. Sur un iPhone 15 Pro Max 1 To vendu presque 2 000 euros, on peut se dire qu'Apple aurait pu faire un geste. Le constructeur, qui n'a sans doute pas apprécié cette nouvelle taxe, a aussi peut-être voulu faire passer un message au gouvernement français. En augmentant le prix de ses produits du montant exact de la taxe, Apple la fait payer directement à ses clients. Reste à savoir si ces derniers blâmeront Apple ou l'État pour celle-ci.

Source : iGen