Apple augmente discrètement le prix de cet accessoire à cause de la pénurie

Les Beats Flex, les écouteurs d'Apple présentés aux côtés de l'iPhone 12 en octobre 2020, coûtent désormais plus cher. En effet, Apple a décidé d'augmenter discrètement le prix de cet accessoire populaire, faisant passer la facture de 49,99 € à 69,99 €.

Le 23 octobre 2020, Apple dévoile les iPhone 12, une étape symbolique puisqu'il s'agit des premiers smartphones de la marque à être compatible 5G. Durant cette keynote, la firme de Cupertino en a également profité pour dévoiler les Beats Flex, de tout nouveaux écouteurs sans fil.

Les Beats Flex ont rapidement rencontré le succès, notamment grâce à un excellent rapport qualité-prix. Proposés à 49,99 € seulement, ces écouteurs se sont rapidement imposés comme une porte d'entrée abordable vers l'écosystème des écouteurs Apple. Il faut dire qu'ils ont quelques arguments à faire valoir en plus du prix, comme les 12 heures d'autonomie, la charge Fast Fuel (1 heure et demie d'écoute en 10 minutes de charge) et l'intégration de la puce Apple W1 qui offre une connexion instantanée avec les appareils Apple.

Cependant et à la surprise générale, Apple a décidé d'augmenter subitement le prix des Beats Flex sur les boutiques officielles de Beats by Dre et d'Apple. Auparavant affichés à 49,99 €, les écouteurs intra-auriculaires sont désormais proposés à 69,99 €, soit une augmentation de 20 €.

Apple fait grimper les prix des Beats Flex

Après avoir écumé plusieurs sites marchands, cette nouvelle grille tarifaire semble (pour l'instant) uniquement en vigueur sur les stores officiels précédemment cités. Sur Cdiscount par exemple, les Beats Flex sont toujours affichés à 49,99 €. Donc si jamais vous êtes intéressés par ces écouteurs, on vous conseille de vous jeter dessus avant que les prix ne soient mis à jour.

Bien entendu, Apple n'a pas fait de déclaration officielle concernant cette revalorisation tarifaire. Il y a toutefois fort à parier que la pénurie mondiale de semi-conducteurs y soit pour quelque chose. Face à la hausse des coûts de fabrication engendrées par ces difficultés, Apple doit bien compenser quelque part.

Et cela commence avec les Beats Flex, un produit d'entrée de gamme bon marché probablement bien plus sensible à la pression exercée sur les coûts de production que d'autres produits Apple. Reste maintenant à savoir si d'autres produits Beats by Dre ou Apple vont suivre cette voie et passer par la case revalorisation tarifaire.