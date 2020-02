Le projet Android-x86 qui développe une version d’Android compatible avec les processeurs Intel et AMD, vient de mettre en ligne une versions stable d’Android Pie « pour PC ». Voici toutes les infos et comment le télécharger.

Le projet Android-x86 propose depuis le 27 février en soirée une versions stable d’Android-x86 9.0. Il est autrement dit désormais possible d’installer Android Pie sur un PC – l’architecture x86 désignant en effet celle autour de laquelle sont construits les processeurs Intel et AMD. Normalement, Android est exclusivement disponible sur des appareils dotés d’un SoC ARM.

Les instigateurs d’Android-x86 proposent ainsi des images précompilées pour l’architecture des PC, en 64 et 32 bits. Vous pourrez alors créer une clé USB ou graver un CD bootable.Les responsables de Android-x86 expliquent que cette version d’Android (Pie) tourne sous le noyau Linux 4.19.105. Le système prend en charge l’accélération matérielle OpenGL ES 3.x ainsi que OpenGL ES 2.0.

Comment télécharger Android-x86 9.0

Le système prend également en charge les codecs d’accélération matérielle pour les chipsets graphiques Intel HD et G45 (GPU Vulkan pris en charge de manière expérimentale), ainsi que le multi-touch, pilotes audio, WiFi, Bluetooth, souris, capteurs, camera et Ethernet. Le système peut également simuler la présence d’un adapteur WiFi lorsque seul Ethernet est présent pour améliorer la compatibilité. Les images 64 bit prennent en outre en charge les applications compilées pour ARM via un mécanisme de pont natif.

Android-x86 est compatible avec le gestionnaire de démarrage GRUB, vous pouvez donc l’installer en plus de Windows et/ou Linux par exemple sur une autre partition. Le système n’est pas encore tout à fait dépourvu de bugs. La page du projet nous apprend que Google Play Service peut planter sur la version 32 bits. La suspension d’activité ne fonctionne pas sur certains appareils.

Les GPU Nvidia récents peuvent ne pas fonctionner normalement. La prise de captures d’écran peut ne pas fonctionner sur certains GPU. La prise de photos ne fonctionne pas lorsque Vulkan est activé. Pour télécharger Android-x86 9.0 rc1 rien de plus simple : cliquez sur le lien en fin d’article pour accéder aux téléchargements et instructions d’installation :

Cliquez ici pour télécharger et installer Android-x86 sur votre PC