Android vous permet enfin de modifier un message envoyé sur iPhone, mais il y a un piège assez mesquin

Google Messages autorise enfin la modification de messages envoyés sur les iPhone, pendant 15 minutes. Une fonctionnalité auparavant impossible entre les deux plateformes – qui reste toutefois très imparfaite. Avec à la clé, le risque réel de piéger beaucoup d'utilisateurs.

Google fait énormément de choses pour réduire le nombre de barrières entre l'écosystème Android et celui des iPhone. Du côté des messages, la firme a misé sur une généralisation de la technologie RCS. Avant d'opérer une pression gagnante sur Apple pour que la firme accepte d'intégrer la même chose dans la messagerie des iPhone. Tout cela permet déjà des échanges plus vivants entre les deux plateformes.

Avec par exemple des réactions par emoji, des conversations de groupe et des contenus enrichis dont tout le monde peut profiter à peu près de la même manière. Il reste toutefois encore quelques aspérités à aplanir. Et parmi elles, une est particulièrement attendue des utilisateurs Android : permettre la modification des messages envoyés sur les iPhone. Et on a, de ce côté, une bonne et une mauvaise nouvelle.

Google Message ajoute la modification des messages envoyés sur iPhone de façon un peu piégeuse

La bonne, c'est qu'il est enfin possible de modifier les messages envoyés sur ces appareils. Le tout dans les mêmes modalités que ce qu'il est possible de faire entre les smartphones Android. Pendant 15 minutes, vous pouvez ainsi corriger vos fautes d'orthographe, remplacements d'autocorrect ratés et les mots que vous regrettez d'avoir écrit.

Une symbiose enfin possible grâce à la nouvelle norme Universal Profile 3.0 qui suit la version 2.7 lancée par le groupement d'intérêts GSMA. Pour cela il suffit de faire un appui long sur le message envoyé, puis de toucher l'icône en forme de crayon. Le texte apparait alors dans le même champ que vous veniez d'utiliser pour composer votre message.

Une fois que vous êtes satisfait, appuyez sur le gros bouton à droite de ce champ et hop ! Les changements apparaissent directement. En tout cas dans Google Messages. Car la mauvaise nouvelle, c'est que le résultat n'apparaît pas de cette façon sur l'iPhone. Il faut en effet savoir que le message original reste intact sur l'appareil de votre destinataire.

La modification provoque simplement la réception d'une nouvelle version précédée d'une astérisque. Faites donc très attention : les mots qui s'échappent vers un iPhone restent malgré tout indélibiles. Ce invite à toujours bien se relire, et surtout d'éviter d'envoyer des messages regrettables en état d'ébriété…