Android : voici comment envoyer des messages sous l’eau à l’aide de votre smartphone

Des chercheurs en informatique de l’Université de Paul G.Allen de Washington viennent de publier AquaApp, la première application mobile de messagerie sous-marine. Il s’agit d’une réelle prouesse technique de par la technologie utilisée.

AquaApp est une application de messagerie instantanée disponible uniquement pour les smartphones sous Android. Mais elle a une particularité inédite : elle fonctionne sous l’eau, un élément connu pour mal propager les ondes radio de nos smartphones (leur portée est au mieux limitée à quelques centimètres). Les concepteurs de l’application ont su dépasser ces limitations en utilisant le microphone et les haut-parleurs de nos appareils pour envoyer et recevoir des messages. En effet, en milieu aquatique, le son, lui, se propage très bien.

Comme le précisent les universitaires en présentant leur logiciel, les dispositifs de communication acoustique numérique sous-marine existaient bien avant AquaApp. Les technologies utilisées réservaient cependant leur utilisation aux professionnels et aux scientifiques. Ici, nul besoin de matériel ou d’accessoire supplémentaire pour communiquer sous l’eau.

Avec AquaApp, la messagerie mobile sous-marine est accessible au grand public

Proposer une application de messagerie fiable et utilisable dans divers milieux sous-marins relève de la gageure. Les scientifiques affirment avoir testé AquaApp dans six environnements subaquatiques différents, à des profondeurs allant de 2 à 15 mètres, en présence de bateaux, de navires et de personnes pratiquant la pêche ou le kayak. Leur système de communication s’adapte en temps réel aux différentes réponses en fréquence de tous les types d’appareils mobiles ainsi qu’aux diverses ambiances sonores. Selon eux, sous certaines conditions, AquaApp peut avoir une portée allant jusqu'à 30 mètres (100 m dans des conditions idéales).

De prime abord, AquaApp intéressera les adeptes de plongée sous-marine. Les programmeurs ont intégré 240 vignettes représentant les signes utilisés par les adeptes de fonds sous-marins. Si vous souhaitez tester AquaApp lors d’une plongée sous-marine ou à la piscine, pensez à mettre votre appareil dans une pochette de protection étanche. L'application est gratuite. En outre, AquaApp est open source, son code étant disponible sur Github. L’application fonctionne sous toutes les versions récentes, dont Android 12 et Android 13.

Source: University of Washington