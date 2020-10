Android Go : les smartphones à petit prix s’améliorent en photo avec le mode nuit et le HDR

Google améliore la partie photo des smartphones sous Android Go avec deux nouveautés qui débarquent dans l'application Camera Go : le mode nuit, ainsi que les prises HDR. Une poignée de smartphones Nokia et Wiko commencent à bénéficier de ces nouveautés.

Les smartphones sous Android Go sont une vraie aubaine pour se procurer des appareils fonctionnels à petit prix, à moins de 100 euros voire 50 euros pour certaines références. Mais forcément, on ne s'attend généralement pas à des fonctionnalités exceptionnelles. Les capteurs photo, en particulier, sont souvent là à défaut de ne pas y être. Les clichés qui en résultent ne bénéficient pas de fonctionnalités de photographie computationnelle avancée comme sur les modèles milieu et haut de gamme.

Or l'esprit de Android Go est justement de tirer le maximum de fiches techniques pourtant modestes. C'est dans ce cadre que Google annonce une mise à jour de l'application Camera Go – l'application de prise de photo sur les smartphones Android Go. L'application est nettement moins riche que son équivalent Android classique. Google a décidé d'ajouter dès maintenant la prise en charge du mode Nuit.

Camera Go prend en charge le mode nuit, le HDR arrive bientôt

Dans une vidéo officielle reprise en fin d'article, on découvre en effet que la fonctionnalité est en cours de déploiement sur les Nokia 1.3, Wiko Y61 et Y81. Grâce au mode nuit il est possible de prendre des photos magnifiques sans flash en conditions de basse luminosité. Comme sur les smartphones plus cher, le mode nuit fonctionne en prenant une salve de clichés qui servent ensuite à composer une image finale précise, colorée et très lumineuse.

La vidéo parle également de l'arrivée prochaine du mode HDR (Haute étendue dynamique). Cet algorithme prend là encore une salve d'images avec différents réglages d'exposition. Puis assemble une image finale de sorte que les détails ressortent aussi bien dans les parties sombres que claires. Pour l'heure, néanmoins, Google ne s'aventure pas à donner de calendrier pour l'arrivée du HDR sur les smartphones Android Go.

Lire également : Android 11 Go devient obligatoire sur les smartphones avec moins de 2 Go de RAM

Néanmoins il est plutôt agréable de voir que même les smartphones les moins chers du marché bénéficient eux aussi d'améliorations constantes de la part de Google.