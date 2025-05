Grâce à Android 16, ce défaut du lecteur d’empreintes digitales va enfin être corrigé

La première grande mise à jour pour Android 16 va apporter une fonction facilitant la gestion des empreintes digitales enregistrées dans le système.

La première version bêta d'Android 16 QPR1 a été publiée par Google, et on découvre petit à petit toutes les nouveautés introduites par cette mise à jour. Si certaines ne nous surprennent pas, car elles avaient déjà été annoncées, d'autres n'avaient eu droit à aucune communication et débarquent donc sans crier gare.

Android Authority a par exemple repéré une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de vérifier et gérer plus facilement les empreintes digitales qu'ils ont enregistrées dans le système afin de déverrouiller leur smartphone par biométrie. Un nouveau bouton “Vérifier les empreintes digitales enregistrées” fait son apparition dans les paramètres de déverrouillage par empreinte digitale.

Android 16 facilite la gestion des empreintes digitales enregistrées

Quand on appuie dessus, l'écran devient noir, laissant uniquement l'icône d'empreinte digitale où poser son doigt et un texte indiquant d'appuyer sur le lecteur. Une fois l'opération réalisée, vous revenez à l'écran précédent. Si cette empreinte est déjà enregistrée, on vous indique par surbrillance de quelle empreinte il s'agit. Pour mieux comprendre comment fonctionne cette option, nous vous invitons à observer les captures d'écran ci-dessous.

Généralement, on enregistre ses empreintes digitales dès la configuration du mobile. Pour prendre en main son nouvel appareil plus rapidement, on a tendance à passer vite certaines étapes, et on ne prend pas toujours le temps de nommer individuellement chaque empreinte scannée. Cette nouvelle fonctionnalité permet de vite se rendre compte à quel doigt appartient l'empreinte nommée “Doigt 1” par défaut, par exemple. Cela évite de devoir supprimer les empreintes existantes et de réaliser de nouveaux scans simplement pour associer un doigt à une empreinte.

Les smartphones Samsung disposent déjà d'une telle option avec One UI, mais l'intégration native à Android va permettre de la rendre accessible sur Pixel, et sans doute sur la surcouche d'autres constructeurs. Android 16 QPR1 sera disponible quelques mois après la sortie de la version stable d'Android 16, certainement au dernier trimestre 2025. Vous pouvez découvrir en images toutes les nouveautés apportées cette mise à jour dans notre article dédié.