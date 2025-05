Votre TV Samsung peut désormais être transformée en tableau Star Wars ou Disney

Les TV Samsung compatibles peuvent afficher des œuvres d'art basées sur les licences Disney, Pixar et Star Wars, ainsi que sur les programmes National Geographic.

Depuis plusieurs années déjà, Samsung veut faire de notre téléviseur un élément décoratif du salon. Pourquoi garder l'appareil avec un écran noir quand on peut y afficher un visuel et apporter une touche d'originalité à une pièce ? La marque a lancé dans cette optique sa gamme The Frame, dont le cadre est conçu pour rappeler celui d'un tableau. Samsung a aussi mis en place un Art Store, qui permet d'accéder à plus de 3 500 œuvres d'art à afficher sur sa TV.

Le Samsung Art Store s'enrichit désormais d'une sélection de visuels en définition 4K appartenant aux univers de Disney, Star Wars, Pixar et National Geographic, annonce le fabricant. Initialement réservé aux modèles The Frame, celui-ci est dorénavant disponible sur les téléviseurs Samsung Neo QLED et QLED sortis en 2025 et compatibles avec les fonctionnalités d'IA, ce qui l'ouvre à un public bien plus large que jusqu'ici.

Les TV Samsung s'improvisent en galeries d'art

“La nouvelle Collection Disney transforme les salons en galeries numériques immersives, présentant des œuvres classiques et contemporaines qui célèbrent la narration, l'aventure et la beauté de notre planète. Des histoires touchantes des princesses Disney de films comme « La Petite Sirène », « Blanche-Neige » et « Raiponce » à la légendaire saga « Star Wars » et à la faune époustouflante de « Planète Terre », la collection offre également aux fans l'occasion de découvrir de nouveaux favoris, le tout à travers le prisme d'œuvres d'art numériques époustouflantes”, écrit Samsung dans un communiqué.

Les amateurs de productions Disney ne sont pas les seuls à être servis, puisque l'Art Store accueille par ailleurs des chefs-d'œuvre de musées tels que le Museum of Modern Art (MoMA), le Metropolitan Museum of Art et le musée d'Orsay. Des œuvres d'art contemporaines et modernes présentées à la foire Art Basel sont aussi ajoutées au catalogue.

L'accès à l'Art Store nécessite un compte Samsung. Un essai gratuit d'une période de deux mois est proposé, puis il faut souscrire un abonnement pour 4,99 euros par mois pour continuer à bénéficier du service.