Android Auto bénéficie enfin des réponse rapides sur l’écran tactile

Google déploie enfin la fonction Smart Reply sur Android Auto. Elle est arrivée sur la dernière version Beta de l'application Android Auto. Grâce à elle, les utilisateurs ont ainsi la possibilité d’envoyer des réponses rapides aux SMS reçus grâce à l’écran tactile de leur véhicule. Ils ne seront donc plus obligés de dicter leurs réponses à l’OS de Google.

En décembre dernier, nous évoquions une nouvelle fonction très pratique prévue pour Android Auto : Smart Reply, appelée aussi “réponses rapides” ou “réponses intelligentes” en langue de Molière. Cela désigne la possibilité de répondre rapidement à un SMS reçu sur l’écran tactile. Ainsi, les utilisateurs n’auront plus à utiliser systématiquement les commandes vocales du système, qui était jusqu'à présent la seule option pour répondre aux messages reçus sans utiliser le téléphone.

Les réponses rapides arrivent sur la version beta d'Android Auto

Attendue depuis de longs mois, la fonctionnalité arrive enfin cette année sur Android Auto. Elle a d'abord été déployée auprès des utilisateurs de la dernière version bêta de l’application (numérotée 7.6.1215). Et la fonction a été testée par nos confrères de 9to5Google. Lors de la réception d’un message, Google Assistant lit le message à voix haute, et l'interface d'Android Auto propose au moins une réponse suggérée. Cette réponse est constituée de trois mots ou d'un émoji. Il sera ainsi possible en un simple clic d’envoyer une réponse depuis n’importe quelle application de messagerie.

Android propose déjà cette fonction sur les smartphones (via la messagerie intégrée de l'OS), ainsi que sur d'autres applications de Google, notamment Gmail. Décriée lors de son lancement, parce que déshumanisant les interactions entre les utilisateurs selon ses détracteurs, la fonction Smart Reply est, avec Android Auto, particulièrement pertinente. En effet, la fonction permet aux utilisateurs occupés ou dans une situation complexe de répondre à un message grâce à des suggestions contextuellement pertinentes.

Une option pour garder l'attention du conducteur sur la route

Mais ce n’est pas tout. Il y aura également la possibilité d’inclure des « custom reply ». C'est-à-dire des réponses personnalisées. Attention, cette option utilise uniquement votre voix : elle permet de créer une réponse vocale. Oui, Android Auto refuse toujours que vous utilisiez l'écran tactile pour taper un message, même si la voiture est à l'arrêt. Notez également que Custom Reply offre la possibilité de répondre dans l'immédiat à un message ou de le faire ultérieurement.

Lire aussi – Voiture autonome : regarder la TV pendant un trajet, ce sera bientôt autorisé en Europe

C’est donc un bon ajout à Android auto, qui permet aux conducteurs de rester davantage concentré sur la route. Il est plus simple de cliquer sur un gros bouton que de dicter toute une réponse durant sa conduite. Concernant la disponibilité de cette option à tous les utilisateurs d'Android Auto, elle devrait avoir lieu dans le courant de l'année, après une phase de test.