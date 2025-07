Android améliore (enfin) son scanner de QR codes avec ces options bien pratiques

Scanner un QR code sur Android devient plus simple et plus utile. Google a revu son interface pour ajouter de nouvelles options après la lecture. Un petit changement qui va faciliter de nombreuses actions du quotidien.

Les QR codes se sont imposés comme un outil de tous les jours. Paiement, menus, authentification, partage de fichiers : leur usage s’est généralisé sur mobile. Android, de son côté, enchaîne les nouveautés. Google prépare par exemple deux nouvelles fonctions IA pour mieux acheter en ligne, comme un système d’essayage virtuel et une alerte de baisse de prix. Dans cette dynamique, le scanner de codes profite lui aussi d’un coup de neuf.

Avec la version 25.26.35 de Google Play Services, Google déploie une nouvelle version de son scanner de QR codes. Repérée par 9to5Google, cette mise à jour ajoute plusieurs actions utiles après le scan : copier le texte, partager le lien ou simplement l’ouvrir. L’interface a également été repensée. Les boutons sont désormais regroupés dans une zone arrondie en bas de l’écran. Le texte “Scanner un QR code” devient plus discret pour ne pas gêner l’affichage.

Google ajoute des options comme “Copier” et “Partager” après le scan d’un QR code sur Android

Une fois le QR code détecté, Android affiche désormais un encadré plus fonctionnel. L’utilisateur peut choisir d’ouvrir le lien, de le copier ou de le partager avec un contact. Ces actions apparaissent dans une présentation visuelle conforme au design Material You. Google a aussi déplacé l’icône du flash et l’option “Scanner depuis une photo” en bas de l’écran, à côté du bouton principal. Tout est accessible sans quitter le scanner. Ce changement vise à rendre l’usage plus rapide dans les situations courantes. Il réduit aussi les erreurs de manipulation en rendant les commandes plus visibles.

Ce nouveau design s’inscrit dans une série d’améliorations liées aux QR codes sur Android. La fonction Circle to Search permet déjà de les reconnaître automatiquement. Google a aussi intégré le partage par QR dans Quick Share. D’autres fonctions sont en cours, comme Identity Check, qui pourrait permettre à votre montre connectée de déverrouiller le téléphone. Si la nouvelle interface du scanner n’apparaît pas encore, un redémarrage du smartphone peut débloquer l’affichage.