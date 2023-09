Android 14 QPR1 débarque largement en avance, la version finale en approche ?

Le subreddit dédié aux bêtas d’Android a pris tout le monde par surprise hier en annonçant l’arrivée très prochaine d’Android 14 QPR1. Problème, non seulement ce type de mise à jour est généralement attendu pour la fin de l’année, mais en plus la version finale du système d’exploitation n’est même pas disponible pour le grand public. Peut-être bientôt ?

C’est à n’y rien comprendre. D’abord, Google déploie plusieurs bêtas pour Android 14 suite à sa conférence I/O, comme à son habitude. Comme chaque année, tout le monde s’attend à voir arriver la version finale au début du mois de septembre, tout au plus quelques semaines plus tard. Par ailleurs, quoique de manière assez étonnante, nous apprenons que celle-ci serait d’ores et déjà disponible sur les Xiaomi 13 fin août.

Bref, tout se déroulait pour le mieux jusqu’à la semaine dernière, ou des rumeurs de reports commencent à circuler. Une nouvelle date fait alors son apparition : le 4 octobre. Qu’à cela ne tienne, les utilisateurs vont patienter quelque peu, mais voilà que le subreddit r/android_beta vient de lâcher une petite bombe. Selon ce dernier, la première bêta d’Android 14 QPR1 arrivera le 18 septembre prochain.

Le déploiement de la version finale d’Android 14 serait-il imminent ?

Petit rappel des faits : les versions dites QPR d’Android consistent généralement à corriger, de manière trimestrielle, les différents bugs et failles de sécurité trouvée sur l’OS. Il arrive également que Google en profite pour ajouter quelques fonctionnalités, mais quoiqu’il en soit, ces mises à jour n’arrivent généralement pas avant le mois de décembre. L’annonce de la bêta d’Android 14 QPR1 est donc particulièrement surprenante, d’autant plus dans une période d’incertitude concernant la version finale du système d’exploitation.

Sur le même sujet — Android 14 : cette fonctionnalité inspirée d’iOS aide enfin les personnes malentendantes à détecter leurs notifications

Tout porte donc à croire que cette dernière ne devrait plus tarder à arriver sur nos smartphones, peut-être même avant le 4 octobre. Mais il est encore trop pour l’affirmer avec certitude. Le post de r/android_beta se veut en effet relativement évasif et semble même plutôt servir de rappel aux utilisateurs inscrits sur la bêta d’Android 14, en leur offrant une porte de sortie pour le 18 septembre. Plus que jamais, il va donc falloir s’armer de patience pour en savoir plus.

Source : Reddit