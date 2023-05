Android 14 : cet agaçant problème de volume va enfin être corrigé

Google vient de confirmer une information lancée en mars dernier par un utilisateur de la bêta d'Android 14. La prochaine version du système d'exploitation, ainsi qu'une mise à jour d'Android 13, pourra profiter d'un réglage du volume de la sonnerie différent de celui du volume des notifications.

Il y a quelques semaines, un testeur de la version bêta d'Android 14 mettait le doigt sur une potentielle nouveauté de l'OS des plus intéressantes. D'après sa découverte, Google aurait l'intention de séparer le curseur de volume de la sonnerie et celui des notifications. Car depuis un bon moment déjà, il n'y a plus qu'un seul curseur pour régler les deux fonctionnalités. Pas vraiment pratique, surtout que les deux fonctionnalités n'ont pas grand-chose à voir et ne sont pas utilisées de la même façon. Pourquoi les avoir fusionnées ?

La bonne nouvelle, c'est que Google a décidé de rectifier le tir. Sous Android 13 et 14, il sera possible de régler indépendamment le volume de la sonnerie lors d'un appel et le volume des notifications. De quoi enfin mettre un terme à un problème qui dure depuis quelques années déjà.

Android 14 vous permettra de régler séparément la sonnerie et les notifications

Si les anciennes versions Android permettaient de gérer indépendamment le niveau sonore de l'alarme et des notifications (les plus anciens utilisateurs se souviendront qu'Android 4 en bénéficiait déjà), ce n'est plus le cas depuis un bon moment déjà. Mais voilà que Google fait machine arrière et permet à nouveau de gérer les deux volumes séparément. L'information vient d'être officialisée par Google. Elle apparaît dans un message posté par un membre de l'équipe de développement d'Android sur le forum IssueTracker de Google.

Notez que cette nouveauté ne sera pas exclusive à Android 14, comme on a pu le croire un temps. Elle sera officiellement prise en charge par Android 13 QPR3, qui sera diffusé en juin 2023. En outre, même si elle n'est pas encore intégrée à l'actuelle bêta 1.1 d'Android 14 qui corrige de nombreux bugs et qui a été déployée il y a quelques jours, nul doute qu'elle le sera dans une prochaine préversion de l'OS… En attendant bien évidemment la sortie finale d'Android 14, prévue pour la rentrée 2023.

Source : Google