Android 13 va permettre de régler l'intensité de la lampe torche. Comme iOS, le système d'exploitation devrait laisser l'utilisateur augmenter ou réduire la puissance de la lumière du flash LED en fonction de ses besoins.

Android 13 continue de se dévoiler, des mois avant le déploiement. Fidèle à ses habitudes, Google a déployé la première beta destinée aux développeurs d'Android 13 au début du mois de février. Cette première version test confirme le retour des noms de dessert. La mise à jour est en effet intitulée “Tiramisu” en référence au dessert italien.

En fouillant dans le code de la mise à jour, Mishaal Rahman, expert du blog Esper, a déniché l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité avec Android 13. D'après des indices trouvés dans le firmware, Google va enfin permettre de régler l'intensité de la luminosité de la lampe torche sur un téléphone Android.

Android 13 permettra de contrôler la lampe de poche de votre smartphone

Cette option, présente sur iOS depuis plusieurs générations, permet de réduire ou d'augmenter l'intensité de la lampe torche par le biais de l'interface. Pour rappel, tous les smartphones proposent une fonction “lampe torche” ou “lampe de poche”. L'option utilise le flash LED de l'appareil photo pour émettre un faisceau lumineux. C'est une fonction très utilisée au quotidien.

Mishaal Rahman explique avoir trouvé deux nouvelles interfaces de programmation (API) dans le code d'Android 13. L'intitulé de ces API laisse penser que Google va enfin laisser la possibilité aux utilisateurs Android de régler l'intensité lumineuse. On y trouve en effet une API appelée getTorchStrengthLevel (soit “augmente le niveau d'intensité de la lampe torche”) et une API intitulée turnOnTorchWithStrengthLevel (“allume la torche avec une intensité prédéfinie”).Le système d'exploitation devrait en effet garder en mémoire les réglages précédemment établis.

“Tous les appareils fonctionnant sous Android 13 ne prendront pas en charge le contrôle de la luminosité de la lampe de poche”, met en garde Mishaal Rahman. Il estime que ce nouveau réglage nécessitera une mise à jour de l'interface qui permet à l'appareil photo de communiquer avec le système d'exploitation.

Pour l'heure, les dernières version de cette interface n'ont pas encore intégré la nouveauté. D'après Rahman, il est possible que l'option soit d'abord réservée aux smartphones de la gamme des Google Pixel. On vous en dit plus dès que possible sur Android 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Esper