Android 12 va empêcher les utilisateurs de personnaliser le menu Partager

Il ne sera plus possible de configurer le menu Partager selon son bon vouloir sur Android 12. Alors que des applications comme Sharedr permettre d'unifier cette fenêtre, Google va bloquer ces dernières pour ne proposer que sa propre version. Il s'agit d'un petit manque à gagner en matière d'ergonomie que la firme n'explique que très vaguement.

Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous cliquez sur le bouton Partager dans une de vos applications Android, le menu qui s'ouvre est rarement similaire à celui d'une autre application. La raison est simple : Google n'impose pas aux développeurs de ranger les options comprises dans ce menu dans un ordre particulier. De facto, ces derniers font peu ou prou comme bon leur semble. Les applications appartenant à Facebook vont ainsi, nécessairement, mettre en avant les applications appartenant à Facebook.

Mais certains préfèrent, et on peut les comprendre, disposer toujours du même panneau Partager afin de simplifier la recherche de l'option souhaitée. Pour ce faire il existe des applications comme Sharedr, qui proposent d'unifier cette pop-up en choisissant soi-même les options que l'on veut voir apparaître. Ces derniers risquent néanmoins de ne pas apprécier une certaine nouveauté d'Android 12, alors même que de nombreuses autres promettent déjà d'être très populaires. Google va en effet empêcher les applications tierces de réarranger le menu à volonté.

Google ne veut plus que vous personnalisiez le menu Partager sur Android

Les développeurs de Sharedr ont effet remarqué que leur boîte de dialogue n'apparaît plus dans Android 12. Le système d'exploitation affiche par défaut la fenêtre habituelle. Interrogé sur le sujet, Google confirme qu'il ne s'agit pas d'un bug, mais bien d'un choix intentionnel. “Nous n'avons jamais eu l'intention de permettre aux applications de remplacer la boîte de dialogue de partage”, explique la firme avant d'ajouter : “Il n'est tout simplement pas possible d'autoriser les applications à remplacer cette boîte de dialogue”.

Il sera toujours possible d'utiliser Sharedr ou autre application similaire, mais ces dernières n'ont pourront plus être activées à partir du bouton Partager. À la place, elles apparaîtront parmi les autres options, puis, seulement après avoir cliqué dessus, celles-ci afficheront l'ordre configuré par l'utilisateur. Cela rajoutera donc une étape supplémentaire, ce qui risque fort de décourager bon nombre des adeptes. Pour continuer à utiliser ces applications de la manière initialement prévue, nul autre choix que de rester sur Android 11.

Source : XDA Developpers