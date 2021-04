Android 12 : Google Discover adopte un design plus générique, les news perdent leur accroche

Avec Android 12 Google Discover va un peu changer de look, nous donnant peut-être un premier aperçu du langage visuel “Material NEXT” : fini les pavés plus clairs qui font ressortir les entrées et place à une présentation plus sobre et générique. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement controversé – les news perdent en effet la petite description qui donnait un peu de contexte avant de cliquer.

Avec la 3e Developers Preview Android 12 des références autour d'un nouveau langage design baptisé, on imagine temporairement, Material NEXT ont fait surface. Pour l'instant ce nouveau langage visuel ne semble pas implémenté de façon uniforme, et on risque d'en découvrir davantage au fil des prochaines bêta.

Il semble cependant que Google Discover fait partie des premiers à changer de look. Même si on ne sait pas pour l'instant si ce design est vraiment définitif. Concrètement, comme vous pouvez le voir dans la capture en Une de cet article, le fond plus clair sous chaque encart, que Google décrit comme ses “cartes”, disparaît au profil d'un design plus plat, très générique.

Google Discover change de design dans Android 12

Ce design n'est pas totalement une découverte – il semble en effet s'aligner sur celui déployé sur iOS depuis un certain temps. Mais un autre changement radical frappe avec ce nouveau Google Discover : les actualités n'ont plus d'accroche, cette petite description qui donnait un peu de contexte avant de cliquer.

On manque pour l'heure de confirmation officielle du changement et d'une explication. Evidemment cela nous rappelle la séquence récente des Droits voisins qui ont opposé Google aux groupes de presse.

Le droit européen force désormais Google à négocier avec les groupes de presse pour avoir le droit d'utiliser les titres, vignettes et surtout accroches dans ses résultats de recherche et autres services et applications dans lesquelles ces contenus protégés par le droit d'auteur apparaissent.

Cette disparition nous donne l'impression que Google a prévu de faire quelques économies dans le cadre de ses accords avec les groupes de presse, mais cela reste bien sûr à confirmer. On peut voir ce nouveau design à la fois dans le fil d'actualités qui se trouve à gauche de la home sur la plupart des smartphones Android, ou directement dans l'applications Google.

Source : 9to5Google