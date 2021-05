Android 12 : Chrome aura un nouveau design inspiré de Material You, voici comment l’activer

La nouvelle interface Material You pour Android 12 va également s’appliquer à Chrome. La différence avec l’ancien design est assez subtile puisque seuls les angles des menus ont été arrondis. Il est d’ores et déjà possible de la tester en rentrant une URL dans la barre de recherche.

La semaine dernière, lors de la conférence Google I/O, la firme de Mountain View nous a fait découvrir Material You, la nouvelle interface d’Android 12. Ce dernier laisse la part belle à la personnalisation, en laissant par exemple la possibilité d’appliquer un thème se basant sur l’image d’arrière-plan. Le design se veut également plus agréable à l’œil, avec notamment l’arrivée des couleurs pastels et des bords arrondis sur les fenêtres et menus.

Il semblerait que Google ne prévoit pas d’appliquer ces nouvelles règles de design uniquement à son système d’exploitation. À en croire les options de test retrouvées au sein de l’application Chrome, le constructeur va également adoucir les traits de la version Android son navigateur. Alors même que Material You ne devrait pas voir le jour avant la fin de l’année, il est d’ores et déjà possible de tester le nouveau design de Chrome.

Comment tester l’interface Material You de Chrome pour Android

En effet, il suffit d’entrer une URL spécifique dans la barre des tâches du navigateur pour voir apparaître les changements. Voici exactement la marche à suivre :

Ouvrez Chrome pour Android

Copiez-collez l’URL suivante dans la barre de recherche : chrome://flags/#theme-refactor-android

Dans la section Theme refactor on Android , cliquez sur le menu déroulant puis sur Enabled

, cliquez sur le menu déroulant puis sur Cliquez sur le bouton Relauch en bas de la page

en bas de la page Refermez à nouveau l’application puis ouvrez-la

Vous devriez alors voir apparaître un nouveau design pour les menus, aux bords bien plus arrondis qu’habituellement. Il s’agit pour le moment du seul changement visible dans le design de Chrome, mais il est possible que Google en prépare d’autres pour la suite. La cohérence est en tout cas pleinement respectée avec l’interface Material Your pour Android 12, et les utilisateurs ne devraient pas être surpris de voir des menus plus agressifs en passant sur le navigateur.

Source : AndroidPolice