Decathlon lance Rent, la location de vélo sans engagement à partir de 15 euros par mois

Decathlon vient d’annoncer l’arrivée de Decathlon Rent, un service de location de vélo sans engagement. L’offre permet de louer 5 modèles de vélos, dont deux engins électriques, dans plusieurs magasins situés à Paris et à Lyon à partir de 15 euros par mois. Prix, disponibilité…On fait le point.

Début du mois de juin 2020, Decathlon lancera un service de location de vélos sans engagement baptisé Decathlon Rent dans 4 magasins parisiens (Decathlon Madeleine, Decathlon Montreuil, Decathlon Rive Gauche et Decathlon Rosa Parks) et 8 magasins lyonnais (Decathlon Lyon Part Dieu, Decathlon Confluence, Decathlon City Grolée-Carnot, Decathlon Bron, Decathlon Beynost, Decathlon Ecully, Decathlon Limonest, Decathlon Villefranche). Dans un second temps, le service sera étendu aux autres magasins Decathlon de France.

Decathlon Rent : voici la liste des vélos proposés à la location

Lors de cette première phase de test, les cyclistes pourront louer sans engagement un vélo contre un abonnement mensuel. Le prix de chaque vélo oscille entre 15€/ mois à 75€/mois. Dans un premier temps, Decathlon ne proposera que 5 vélos à la location, dont 2 vélos équipés d’un moteur électrique. Voici la liste des bicyclettes proposées au lancement :

Single Speed 500 à 15€/mois – uniquement à Paris

Elops 540 à 20€/ mois – Paris et Lyon

Triban RC500 Flatbar à 35€/mois – uniquement à Lyon

Vélo pliant à assistant électrique Tilt 500 E à 55€/mois – Paris et Lyon

Vélo de ville électrique Elops 920 E à 75€/mois – Paris et Lyon

Ce catalogue devrait ravir un large panel de cyclistes, des plus urbains aux plus sportifs. Lors de l’inscription, Decathlon facture à l’abonné des frais de mise en service de 15€. La firme originaire de Villeneuve-d’Ascq s’engage à offrir un bon de réduction de 15€ aux abonnés après 6 mois d’abonnement. Ce bon sera valable dans tous les magasins Decathlon.

L’abonnement Decathlon inclut le dépannage et la révision du vélo. En cas de panne, l’enseigne remplacera gratuitement le vélo défaillant « là où je le souhaite dans la zone couverte par le service ». On notera aussi la présence d’une assurance en cas de vol ou de casse, directement inclue dans le coût initial de l’abonnement. De plus, « votre vélo est équipé d’un antivol haute sécurité inclus », annonce Decathlon.

Avec ce nouveau service, la marque nordiste entre en concurrence directe avec Veligo, le service de location parisien, et Vélo’V, l’abonnement proposé à Lyon. Que pensez-vous de Decathlon Rent ? Allez-vous louer un vélo dans un magasin de l’enseigne ? On attend votre avis dans les commentaires.