AMD lancerait des cartes graphiques Radeon sous RDNA 5 avant les RTX 60 Rubin de Nvidia

Alors que les cartes graphiques RTX 60 avec architecture Rubin de Nvidia ne sont pas attendues avant 2028, AMD pourrait lancer des GPU RDNA 5 de nouvelle génération au second semestre 2027.

AMD Radeon RX 7900 XTX
Crédits : AMD

Le marché des GPU est devenu apathique. Alors que la mémoire fait défaut dans l’ensemble de l’industrie tech, les cartes graphiques de nouvelle génération se font toujours désirer. Et il ne faut pas s’attendre à ce que de nouveaux modèles soient annoncés prochainement, que ce soit chez Nvidia ou AMD. Qui des Verts ou des Rouges agiront en premier ? AMD pourrait bien s’activer avant le leader incontesté.

Sur les forums d’AnandTech, le réputé leaker Kepler_L2 a évoqué le lancement de prochains GPU AMD. Année après année, cette source s’est régulièrement montrée fiable quant il s’agit de faire fuiter des informations relatives à AMD longtemps en avance. C’est ce même Kepler_L2 qui nous abreuve de rapports sur les performances à venir de la PS6 et de la Xbox Helix, la première étant équipée d’une puce personnalisée conçue en partenariat avec AMD, alors que la seconde embarquerait une puce qui pourrait être commercialisée par AMD pour d’autres produits.

Pas de puces mémoire GDDR7 de 4 Go sur les GPU AMD RDNA 5

Interrogé par d’autres utilisateurs, le leaker indique qu’AMD ne devrait pas annoncer de nouvelles cartes graphiques sous RDNA 5 avant le Computex 2027. L’événement a lieu en juin, mais pour Kepler_L2, espérer un lancement si tôt est optimiste. Il estime qu’il faudra plutôt attendre “plus tard dans l’année” pour voir débarquer de nouveaux GPU de l’entreprise. Cela nous amènerait au second semestre 2027, fenêtre de sortie supposée de la Xbox Helix, qui rappelons-le donc, serait équipée d’un GPU RDNA 5 générique. Il ne serait donc pas étonnant qu’AMD commence à commercialiser ses nouvelles cartes graphiques aux alentours de cette période.

Il est par contre probable qu’un seul modèle, ou deux, arrivent dès 2027, le reste de la famille débarquant en 2028. On aurait en tout cas des GPU RDNA 5 avant la sortie des GPU Rubin de Nvidia : les RTX 60 devraient sortir en 2028, pas avant. Nous apprenons aussi qu’AMD (et probablement Nvidia) n’aurait pas recours aux nouvelles puces mémoire GDDR7 de 4 Go, dont la densité permet d’augmenter la quantité de VRAM sans agrandir le bus mémoire.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Microsoft Edge supprime ses Favoris, mais dans quel but ?

Microsoft reverrait son système de Favoris au sein de son navigateur Edge pour le remplacer par des Bookmarks (marque-pages). Un choix qui peut sembler étonnant, surtout pour les Français.  Petit…

Bon plan : le pack de 4 AirTag passe à prix mini avec ce code, vite !

Normalement en vente à 35 € seul, le AirTag de 2ème génération voit son prix chuter sur Cdiscount. Le pack avec 4 AirTag passe ainsi à seulement 79,99€ avec le…

Windows 11 : l’application Photos reçoit une grosse mise à jour qui vient tout changer

Microsoft vient de dévoiler la nouvelle mouture de l’application Photos pour Windows 11. La plus grosse nouveauté est sa capacité à regrouper les photothèques de votre PC, de OneDrive et…

Boulanger baisse de 30 % le prix des AirPods 4 avec réduction active du bruit

Les AirPods 4 avec réduction active du bruit passent sous les 140 € chez Boulanger. Les écouteurs sans fil d’Apple sont à 139 € au lieu de 199 €, leur…

Windows 11 devient 20 % plus réactif et fonctionne plus rapidement sur les PC avec 8 Go de RAM

Microsoft annonce des améliorations de performances importantes pour Windows 11, qui gagne 20 % de réactivité. Les PC les moins biens équipés, avec seulement 8 Go de RAM, en profitent…

Les abonnés Google AI Plus perdent l’accès aux modèles Pro de Gemini : il faudra payer plus cher, ou perdre en performances

Google serre la vis. Les clients Google AI Plus devront passer à l’abonnement Google AI Pro plus coûteux pour conserver l’accès aux modèles Gemini Pro. Les utilisateurs qui avaient l’habitude…

Le pack Samsung Galaxy A37 + Enceinte JBL Grip chute à moins de 400 € chez Boulanger

Les packs permettent de se faire plaisir en achetant deux produits tech à prix réduit. Si vous ajoutez à cela une promotion, vous obtenez une excellente offre à ne pas…

GTA 6 : Rockstar publie un nouveau trailer explosif un mois avant la sortie

Rockstar Games a mis en ligne une bande annonce de lancement inédite pour GTA 6. Ce nouveau trailer fait la part belle eux scènes d’action. La campagne de communication pour…

VisionQuest : quand se déroule la série Marvel ? On a la réponse

Le coup d’envoi de la série VisionQuest est donné. La nouvelle production Marvel diffusée sur Disney+ prend place comme il se doit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais à…

Cette nouvelle aide de 2 000 € sur les voiturettes électriques oublierait les deux modèles préférés des Français

Le gouvernement a dévoilé le deuxième volet de son plan d’électrification. Une prime pouvant atteindre 2 000 € y figure pour les voiturettes électriques, ces petites voitures limitées à 90…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.