AMD lancerait des cartes graphiques Radeon sous RDNA 5 avant les RTX 60 Rubin de Nvidia

Alors que les cartes graphiques RTX 60 avec architecture Rubin de Nvidia ne sont pas attendues avant 2028, AMD pourrait lancer des GPU RDNA 5 de nouvelle génération au second semestre 2027.

Le marché des GPU est devenu apathique. Alors que la mémoire fait défaut dans l’ensemble de l’industrie tech, les cartes graphiques de nouvelle génération se font toujours désirer. Et il ne faut pas s’attendre à ce que de nouveaux modèles soient annoncés prochainement, que ce soit chez Nvidia ou AMD. Qui des Verts ou des Rouges agiront en premier ? AMD pourrait bien s’activer avant le leader incontesté.

Sur les forums d’AnandTech, le réputé leaker Kepler_L2 a évoqué le lancement de prochains GPU AMD. Année après année, cette source s’est régulièrement montrée fiable quant il s’agit de faire fuiter des informations relatives à AMD longtemps en avance. C’est ce même Kepler_L2 qui nous abreuve de rapports sur les performances à venir de la PS6 et de la Xbox Helix, la première étant équipée d’une puce personnalisée conçue en partenariat avec AMD, alors que la seconde embarquerait une puce qui pourrait être commercialisée par AMD pour d’autres produits.

Pas de puces mémoire GDDR7 de 4 Go sur les GPU AMD RDNA 5

Interrogé par d’autres utilisateurs, le leaker indique qu’AMD ne devrait pas annoncer de nouvelles cartes graphiques sous RDNA 5 avant le Computex 2027. L’événement a lieu en juin, mais pour Kepler_L2, espérer un lancement si tôt est optimiste. Il estime qu’il faudra plutôt attendre “plus tard dans l’année” pour voir débarquer de nouveaux GPU de l’entreprise. Cela nous amènerait au second semestre 2027, fenêtre de sortie supposée de la Xbox Helix, qui rappelons-le donc, serait équipée d’un GPU RDNA 5 générique. Il ne serait donc pas étonnant qu’AMD commence à commercialiser ses nouvelles cartes graphiques aux alentours de cette période.

Il est par contre probable qu’un seul modèle, ou deux, arrivent dès 2027, le reste de la famille débarquant en 2028. On aurait en tout cas des GPU RDNA 5 avant la sortie des GPU Rubin de Nvidia : les RTX 60 devraient sortir en 2028, pas avant. Nous apprenons aussi qu’AMD (et probablement Nvidia) n’aurait pas recours aux nouvelles puces mémoire GDDR7 de 4 Go, dont la densité permet d’augmenter la quantité de VRAM sans agrandir le bus mémoire.