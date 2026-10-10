La RAM coûte trop cher ? Intel pourrait ressortir une vieille technologie pour sauver votre PC

Face à la crise de la RAM et à l’explosion des coûts, Intel semble se tourner vers une solution d’une grande simplicité. L’entreprise préparerait de nouveaux processeurs compatibles avec une technologie de mémoire nettement plus abordable.

L’année 2026 aura été celle de toutes les démesures. En cause : l’explosion de l’intelligence artificielle. Et il n’est pas ici question d’évoquer les dangers de l’IA en matière de cybersécurité, tel que cet incident, au cours duquel des agents d’IA ont lancé une cyberattaque de leur propre chef. Il s’agit plutôt des centres de données, indispensables à l’entraînement de l’intelligence artificielle. Ces derniers sont de plus en plus nombreux et nécessitent toujours plus de composants, notamment de la RAM.

La demande ayant rapidement dépassé l’offre, une pénurie de composants n’a pas tardé à se manifester. Cette crise de la RAM, ou Ramageddon, a provoqué une explosion des coûts. De nombreux fabricants ont ainsi décidé de répercuter ces augmentations discrètement sur les consommateurs. On pense par exemple à Apple, qui a considérablement augmenté ses prix. C’est également le cas de Xbox, qui a fait grimper les coûts de ses consoles en août dernier.

Dans un tel contexte, certains acteurs proposent des solutions parfois folles. Un bricoleur a par exemple décidé de fabriquer lui-même ses barrettes de RAM. Plus insolite encore : certains fabricants proposent des barrettes de DDR5… complètement vides. Celles-ci servent uniquement à venir « décorer » les ordinateurs.

La DDR4 serait-elle sur le point de faire son grand retour ?

Mais Intel, de son côté, semble vouloir se tourner vers une solution nettement plus réaliste. Le fabricant compte visiblement laisser de côté la DDR5 pour faire la part belle à la vénérable DDR4, nettement moins coûteuse. À titre de comparaison, un kit de 32 Go de DDR4 coûte environ 210 dollars, contre près de 480 dollars pour son équivalent en DDR5.

Face à ce constat, Intel souhaiterait se focaliser sur des processeurs utilisant le socket LGA 1700, compatible avec la DDR4. C’est en substance ce que laisse entendre le vice-président de l’entreprise, Robert Hallock, lors d’une interview accordée à Tom’s Hardware.

« À l’avenir, les produits gravés en 10 nm, comme Raptor Lake, resteront un élément central de la gamme que je souhaite proposer aux consommateurs pendant de nombreuses années », explique le responsable. « Le socket LGA 1700 reste une bonne plateforme. Beaucoup de gens s’intéressent encore à la DDR4, alors nous continuerons à la proposer. Vous verrez les prix se stabiliser progressivement. Ils reviendront à la normale. C’est le plan. »


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