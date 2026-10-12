Nvidia va lancer une carte graphique RTX 5080 avec 24 Go de RAM, on a déjà peur de son prix

Enfin une nouvelle carte graphique chez Nvidia ? Les Verts devraient commercialiser une RTX 5080 munie de 24 Go de RAM. Dans le contexte actuel, on peut attendre un prix élevé et une faible disponibilité.

Ces derniers jours, des rumeurs insistantes faisaient état de l’abandon par Nvidia de ses deux cartes graphiques de dernière génération les plus puissantes pour les joueurs : les RTX 5090 et RTX 5080. L’objectif de l’entreprise est notamment d’attribuer l’ensemble de sa production de GPU GB202, qu’on retrouve dans les RTX 5090, pour sa gamme RTX PRO, qui présente une rentabilité bien supérieure aux produits à destination du grand public.

Pour remplacer ces deux modèles, Nvidia lancerait une RTX 5080 24 Go de RAM, alors que la RTX 5080 actuelle embarque 16 Go de RAM. On imagine que l’idée des Verts est de proposer une carte graphique offrant des performances se situant entre celles de la RTX 5080 et de la RTX 5090 pour compenser l’arrêt de la production de cette dernière.

Une RTX 5080 24 Go de RAM pour combler le vide laissé par la RTX 5090

On peut par contre s’étonner que le géant choisisse d’augmenter la quantité de mémoire de la RTX 5080, alors que les coûts de ce composant se sont envolés depuis un an. Le passage de 16 à 24 Go devrait entraîner une hausse importante du tarif de la carte graphique. Nvidia avait peut-être réussi à sécuriser un stock de VRAM pour sa RTX 5090 (qui en embarque 32 Go), qui peut désormais être alloué à la RTX 5080 étant donné que la RTX 5090 n’est plus produite, mais ce n’est qu’une supposition.

La sortie de cette RTX 5080 24 Go serait prévue pour le premier trimestre 2027. Pour l’instant, on ne sait pas si d’autres caractéristiques techniques vont évoluer par rapport à la RTX 5080 16 Go. Le GPU devrait être le même puisque Nvidia conserverait le nomination de RTX 5080. Nous devrions bientôt en savoir plus à travers d’autres fuites puisque le lancement aurait lieu dans quelques mois.

Il est peu probable que des RTX 50 Super voient le jour dans ce contexte de pénurie de mémoire, et alors que Nvidia a les yeux rivés vers le marché de l’IA. Aux dernières nouvelles, les RTX 60 ne sortiraient pas en 2027, mais seulement en 2028.