Amazon rend la livraison encore plus rapide dans ces quatre grandes villes françaises

Amazon continue d'améliorer ses services de livraison en France avec l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue dans quatre grandes villes de l'Hexagone. Attention toutefois, il faudra être membre Prime pour en bénéficier.

Comme vous le savez peut-être, Amazon propose depuis quelques temps déjà une fonctionnalité extrêmement pratique pour les clients les plus impatients : la livraison de votre commande le soir-même. Ce service est d'ores et déjà disponible dans 6 villes françaises, à savoir :

Paris

Lille

Lens-Liévins

Douai

Hénin-Carvin

Valenciennes

La livraison rapide en soirée débarque dans quatre grandes villes en France

Or, le géant américain vient d'étendre son programme de livraison ultra rapide dans quatre villes supplémentaires : Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg. Pour en profiter, il faudra toutefois cocher deux conditions : être membre Amazon Prime et passer une commande d'un montant minimum de 25 € d'articles éligibles. Depuis le lancement de cette fonctionnalité dans l'Hexagone, le nombre de produits acheminés le soir même aux clients Prime en France a augmenté de plus de moitié par rapport à 2023. Ce qui confirme l'appétence des utilisateurs français pour la livraison en express.

“La livraison le soir même est le système de livraisons d'Amazon le plus rapide permettant aux membres Prime de faire leurs achats parmi des millions de produits et de les recevoir à domicile, en toute commodité, en point de retrait ou encore dans les Amazon Locker de leur choix en libre-service et choisir ainsi l'option de livraison qui répond le mieux à leurs besoins, sans frais supplémentaires”, détaille l'entreprise de e-commerce.

Sur son blog officiel, Amazon détaille au passage les produits les plus livrés le soir dans les villes françaises où le service est disponible. L'occasion de découvrir les envies assez insolites des consommateurs. Par exemple, à Paris, l'un des produits le plus demandé est un… sèche-cheveux ! Les Lyonnais cherchent plutôt à faire le plein de cafés en grain rapidement, tandis qu'à Marseille, les clients Prime sont nombreux à commander des chargeurs de PC portables. Et à Strasbourg, les nouilles instantanées aux crevettes font partie des produits les plus prisés ! Il faut rappeler que les produits éligibles à la livraison en soirée proviennent des marques Amazon évidemment, mais aussi d'entreprises locales indépendantes qui passent par le géant pour écouler/expédier leurs productions. D'où ces commandes diamétralement différentes selon les territoires.