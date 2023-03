Amazon va signaler les produits “souvent renvoyés” que vous ne devriez peut-être pas acheter

Amazon propose parfois des articles de mauvaise qualité ou des contrefaçons, mais il semble que le géant du commerce électronique tente de remédier à ce problème en créant un nouveau label qui indiquera si un produit fait l'objet de retours fréquents.

La politique de retour gratuit et facile d'Amazon pour la grande majorité de ses articles est un élément clé de la réussite de l’entreprise. Cependant, il semble que le géant du e-commerce tente maintenant de réduire le nombre de produits retournés qui reviennent dans ses entrepôts.

Ces derniers mois, le géant du commerce électronique a introduit un nouveau badge sur certains produits annonçant « article fréquemment retourné ». Ce dernier incite les acheteurs à vérifier les détails du produit et les commentaires des clients sur les articles qui ont un taux de retour significativement plus élevé dans leur catégorie de produits.

Amazon va vous montrer les produits qui reviennent souvent dans ses entrepôts

Cette nouvelle indication devrait vous permettre de gagner du temps lors de la phase de recherche d'un produit. Même si vous avez l'habitude de vérifier minutieusement la description et les commentaires d'un article avant de l'acheter, vous pouvez maintenant immédiatement savoir si un produit est souvent retourné, avant même d’aller vous plonger dans la lecture des commentaires.

Pour l’instant, on ne sait pas s’il s’agit de la seule étiquette qu’ajoutera Amazon à ses pages de produits. Il serait intéressant pour le géant du e-commerce d'ajouter d’autres avertissements basés sur les retours des consommateurs, tels que « taille grand » pour les chaussures, « arrive souvent endommagé » pour les produits les plus fragiles ou encore « casse au bout d’un mois » pour les produits de mauvaise qualité. On imagine que ceux-ci pourraient être directement intégrés à plusieurs pages du propre navigateur Internet de l’entreprise, sur lequel Amazon travaille depuis plusieurs mois.

Pour l’instant, seul un petit groupe d’utilisateurs devraient être en mesure de voir cette nouvelle étiquette. On ne sait donc pas quand celle-ci sera plus largement visible par tous les clients de la plateforme. Il reste également à voir quelle sera la réaction des consommateurs face à cet ajout.