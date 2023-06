Amazon va payer 30 millions de dollars pour régler les plaintes relatives à la protection de la vie privée

Amazon versera à la Federal Trade Commission plus de 30 millions de dollars pour régler les allégations de manquements à la protection de la vie privée dans ses divisions Alexa et Ring.

Amazon va payer plus de 30 millions de dollars pour régler des violations présumées de la vie privée concernant son assistant vocal Alexa et sa sonnette de porte Ring. Amazon était accusée d’avoir conservé pendant des années les vidéos Ring et les enregistrements vocaux Alexa, ainsi que les informations de géolocalisation correspondantes, dans certains cas sans consentement et malgré les demandes de suppression des données formulées par les consommateurs.

Dans une plainte accompagnant le règlement, la FTC affirme que Ring a donné à ses employés un accès illimité aux vidéos des systèmes de sécurité domestique des clients. Dans un cas, selon la plainte, un employé de Ring a visionné des milliers d'enregistrements vidéo d'au moins 81 utilisatrices entre juin et août 2017, en regardant les caméras que les utilisateurs avaient assignées aux salles de bains et aux chambres à coucher.

Lire également – Amazon lance l’Echo Pop, une enceinte connectée compatible Alexa, abordable et stylée

Amazon règle également une affaire liée à la protection des enfants

Amazon a également accepté de payer une amende civile de 25 millions de dollars pour répondre aux accusations fédérales selon lesquelles elle aurait conservé pendant des années des informations sensibles collectées auprès d'enfants, notamment leur localisation précise et des enregistrements vocaux, en violation d'une loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne.

L'affaire, intentée par la Federal Trade Commission et le ministère de la Justice, est centrée sur la gestion par Amazon des données personnelles recueillies auprès des enfants qui ont conversé avec Alexa, l'assistant virtuel à commande vocale de la société.

En vertu du règlement proposé, Amazon devra supprimer les comptes d'enfants inactifs ainsi que certains enregistrements vocaux et informations de géolocalisation. Il lui sera également interdit d'utiliser ces informations pour former ses algorithmes.

« Bien que nous soyons en désaccord avec les affirmations de la FTC concernant Alexa et Ring, et que nous nions avoir violé la loi, ces règlements mettent ces affaires derrière nous », a déclaré Amazon dans un communiqué mercredi.