Amazon : un produit Nintendo mystère se retrouve en tête des ventes, mais qu’est-ce que c’est ?

De nombreux joueurs Nintendo viennent de se lancer dans un immense jeu de hasard. Après que le compte Twitter réputé Nintend'Alerts a publié une capture d'écran d'un produit inconnu présent sur Amazon, ses abonnés se sont rués sur l'article pour le précommander en masse. Or, non seulement personne ne sait ce que c'est, mais ce dernier arrivera en plus en 2024.

Si vous ne savez pas dans quoi dépenser votre argent aujourd'hui, on a peut-être une idée pour vous – à condition d'être particulièrement sensible aux productions Nintendo et d'avoir un certain goût du risque. En effet, un produit mystère, visiblement affilié à la firme japonaise, se trouve actuellement en tête des ventes sur Amazon. À l'heure actuelle, impossible de savoir exactement de quoi il s'agit.

Explications. Tout a commencé hier, lorsque le compte Twitter Nintend'Alerts, reconnu comme l'un des meilleurs curateurs de bons plans français pour tout ce qui touche à Nintendo, a partagé un étrange listing Amazon. Celui-ci se prénomme “Nintendo August 2020 4” et coûte 99,99€. Aucune image n'est disponible et l'objet n'est accompagné d'aucune description ni de commentaire.

Amazon a créé une ref il y a des mois, et je sais pas pourquoi vous passez commandes sur cette ref aujourd'hui sans qu'on sache ce que c'est… 😂

► https://t.co/wylUUaM6iW — Nintend'Alerts (@nintendalerts) February 9, 2023

Mais pourquoi les joueurs achètent-ils ce produit Nintendo inconnu ?

Il n'en a pas fallu plus pour que nombre de ses abonnés se ruent sur “l'affaire”. En effet, à peine quelques heures plus tard, l'article se retrouve numéro 1 des ventes sur Amazon. Dans les commentaires, beaucoup affirment qu'il s'agirait d'une édition collector de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui a eu droit à un nouveau trailer cette semaine et dont le compte Twitter a beaucoup parlé avant le partage de cet article.

Bande de fous ! Vous avez mis la ref inconnue de Amazon en "N°1 des ventes" ! Alors qu'on ne sait pas ce que c'est ! 🤣😇

➡️ https://t.co/IECZY8nnKQ pic.twitter.com/d2Zu6mzIUW — Nintend'Alerts (@nintendalerts) February 9, 2023

De fait, 99,99€ pour cette édition collector serait un très bon plan. Mais il y a un hic – plusieurs, en réalité. Déjà, Amazon indique que l'article en question sortira le… 18 décembre 2024. Il ne s'agit donc pour le moment que de passer une précommande. Ensuite, et surtout, le collector du prochain Zelda a déjà été dévoilé et coûte 129,99€. Bref, comme le disent certains acheteurs dans les commentaires, heureusement qu'Amazon leur permet d'être remboursés.